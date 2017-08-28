В России вышел фильм про Плахотнюка "Молдавский барон"

Молдова - в недалеком прошлом богатейшая аграрная республика бывшего СССР. Как случилось, что за каких-то десять лет из процветающего виноградного края она превратилась в страну, где большая часть населения выживает на рынке секонд-хенда, а представители истеблишмента воруют миллиарды долларов из бюджета? Этим вопросом задались российские тележурналисты, снявшие фильм «Молдавский барон».

Фильм – о нищете молдаван, ограбленных за короткий срок одним человеком. Если говорить об олигархической Молдове – придется говорить только об одной личности: это Владимир Плахотнюк. Лидер партии недавно пересел на машину с проблесковыми маячками, построил дворец у Комсомольского озера. Частная спецслужба «Аргус» - карманная армия, сбор компромата на всех основных фигурантов молдавского бомонда. Все схемы замыкаются на нем, Владе Плахотнюке, великом и ужасном. Это его сегодняшний день. «А в прошлом это фигурант уголовных дел по убийствам, сутенерству, торговле людьми, дел, которые потом были якобы потеряны», – утверждает политик Дмитрий Чубашенко.

Вспоминает его коллега по «Нашей партии» Валентин Чимпоеш, примар Бессарабки: «Меня забрали грязно и подло. Десять человек с масками, в обмундировании, на трех машинах напугали всю примэрию, так рецидивистов ловят… Этого ребенка я видел один раз вместе с отцом в своем кабинете, причем отец утверждал, что не может повлиять на 14-летнюю дочь, у которой умственное расстройство». Все жители Бессарабки вышли спасать любимого градоначальника.

По мнению лидера «Нашей партии» Ренато Усатого, «шахматы Плахотнюка» отличаются от нормальных шахмат тем, что «здесь невозможны правила игры». В подчинении Плахотнюка целый эскадрон смерти – сотрудники правоохранительных органов. Какой компромат собрал Усатый на Плахотнюка? Кто еще стал героем съемок порнографического видео в отеле «Нобиль»? Почему после проведенных в гостинице Плахотнюка ночей румынские дипломаты и сенаторы, дипломаты других стран становились ручными? Что ответил Ренато Усатый на попытку шантажа? А главное – почему простые молдаване не хотят жить в полицейском государстве и чего хотят на самом деле? Ответы на эти вопросы – в фильме «Молдавский барон».

