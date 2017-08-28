Статистика не подтверждает апокалиптические прогнозы в сфере образования

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Общество
Думитру БАРБАЛАТ
Постоянно у нас кто-то делает заключения о катастрофическом состоянии образования. И почти каждый "аналитик" использует чьи-то данные без указания источника и делает апокалиптические прогнозы без каких-либо конкретных предложений.
Вот официальные данные национального бюро статистики за 2014-2017 годы. Количество педагогов сократилось на 7,4 процента, или на 2,8 тысячи. Это работники 77 сокращенных учебных заведений. Количество школьников и студентов сократилось на 4,5 процента, или на 39,7 тысячи.
Сокращение идет и в бюджетном образовании – 2,6 тысячи педагогов и 16,5 тысячи школьников и студентов, и незначительно в частном секторе – 70 педагогов и 4 тысячи школьников и студентов.
Но если посмотреть статистику министерства образования – картина существенно иная. У отраслевого министерства, которое ведет учет только бюджетников, количество педагогов в 1,3 раза меньше, чем указывает официальная статистика. Разница между данными официальной статистики и минобразования существенная – на 7-9 тысяч. И разница в количестве учеников и студентов тоже - примерно на 40 тысяч.
Если исходить из закона - в отраслевом министерстве должен быть более точный учет. А получается наоборот. По закону отраслевое министерство обязано вести дела не только с бюджетниками. Кто и почему разрешил министерству образования вести статистику только по бюджетной тематике?
Почему за все годы существования министерства никто не обратил внимание на эти мелочи? Ни правительство, ни и парламент. Странно.
После того, как было решено объединить министерство образования и министерство культуры, портал минобразования приказал долго жить. Его электронная страница на портале «нового» министерства не работает. Где все отчеты и статистика по преобразованным министерствам? Или реформы нужны, чтобы спрятать концы в воду?
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