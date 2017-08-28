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Общество
Статистика не подтверждает апокалиптические прогнозы в сфере образования
28.08.2017

Думитру БАРБАЛАТ

Постоянно у нас кто-то делает заключения о катастрофическом состоянии образования. И почти каждый "аналитик" использует чьи-то данные без указания источника и делает апокалиптические прогнозы без каких-либо конкретных предложений.

Вот официальные данные национального бюро статистики за 2014-2017 годы. Количество педагогов сократилось на 7,4 процента, или на 2,8 тысячи. Это работники 77 сокращенных учебных заведений. Количество школьников и студентов сократилось на 4,5 процента, или на 39,7 тысячи.

Сокращение идет и в бюджетном образовании – 2,6 тысячи педагогов и 16,5 тысячи школьников и студентов, и незначительно в частном секторе – 70 педагогов и 4 тысячи школьников и студентов.

 

2014/2015

2015/2016

2016/2017

всего

гос.

част.

всего

гос.

част.

всего

гос.

част.

Учебные заведения

1 484

1 451

33

1 446

1 414

32

1 407

1 377

30

Педагоги, тысячи

40,8

39,5

1,23

39,1

37,9

1,23

38,0

36,9

1,16

Школьники и студенты, тысячи

477,8

454,6

23,2

462,7

441,6

21,1

457,2

438,1

19,2

Но если посмотреть статистику министерства образования – картина существенно иная. У отраслевого министерства, которое ведет учет только бюджетников, количество педагогов в 1,3 раза меньше, чем указывает официальная статистика. Разница между данными официальной статистики и минобразования существенная – на 7-9 тысяч. И разница в количестве учеников и студентов тоже - примерно на 40 тысяч.

 

2013/2014 учебный год

2014/2015 учебный год

2014/2015 учебный год

ВСЕГО педагогов

32.149

30.834 (-1315)

28.713 (-2121)

ВСЕГО

учеников, тысячи

 

352

 

340 (-12)

 

333 (-7)

ВСЕГО

учебных заведений

 

1372

 

1345 (-27)

 

1321 (-24)

Если исходить из закона - в отраслевом министерстве должен быть более точный учет. А получается наоборот.  По закону отраслевое министерство обязано вести дела не только с бюджетниками. Кто и почему разрешил министерству образования вести статистику только по бюджетной тематике?

Почему за все годы существования министерства никто не обратил внимание на эти мелочи? Ни правительство, ни и парламент. Странно. 

После того, как было решено объединить министерство образования и министерство культуры, портал минобразования приказал долго жить. Его электронная страница на портале «нового» министерства не работает. Где все отчеты и статистика по преобразованным министерствам? Или реформы нужны, чтобы спрятать концы в воду? 


 
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