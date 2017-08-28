Статистика не подтверждает апокалиптические прогнозы в сфере образования

Думитру БАРБАЛАТ

Постоянно у нас кто-то делает заключения о катастрофическом состоянии образования. И почти каждый "аналитик" использует чьи-то данные без указания источника и делает апокалиптические прогнозы без каких-либо конкретных предложений.

Вот официальные данные национального бюро статистики за 2014-2017 годы. Количество педагогов сократилось на 7,4 процента, или на 2,8 тысячи. Это работники 77 сокращенных учебных заведений. Количество школьников и студентов сократилось на 4,5 процента, или на 39,7 тысячи.

Сокращение идет и в бюджетном образовании – 2,6 тысячи педагогов и 16,5 тысячи школьников и студентов, и незначительно в частном секторе – 70 педагогов и 4 тысячи школьников и студентов.

2014/2015 2015/2016 2016/2017 всего гос. част. всего гос. част. всего гос. част. Учебные заведения 1 484 1 451 33 1 446 1 414 32 1 407 1 377 30 Педагоги, тысячи 40,8 39,5 1,23 39,1 37,9 1,23 38,0 36,9 1,16 Школьники и студенты, тысячи 477,8 454,6 23,2 462,7 441,6 21,1 457,2 438,1 19,2

Но если посмотреть статистику министерства образования – картина существенно иная. У отраслевого министерства, которое ведет учет только бюджетников, количество педагогов в 1,3 раза меньше, чем указывает официальная статистика. Разница между данными официальной статистики и минобразования существенная – на 7-9 тысяч. И разница в количестве учеников и студентов тоже - примерно на 40 тысяч.

2013/2014 учебный год 2014/2015 учебный год 2014/2015 учебный год ВСЕГО педагогов 32.149 30.834 (-1315) 28.713 (-2121) ВСЕГО учеников, тысячи 352 340 (-12) 333 (-7) ВСЕГО учебных заведений 1372 1345 (-27) 1321 (-24)

Если исходить из закона - в отраслевом министерстве должен быть более точный учет. А получается наоборот. По закону отраслевое министерство обязано вести дела не только с бюджетниками. Кто и почему разрешил министерству образования вести статистику только по бюджетной тематике?

Почему за все годы существования министерства никто не обратил внимание на эти мелочи? Ни правительство, ни и парламент. Странно.

После того, как было решено объединить министерство образования и министерство культуры, портал минобразования приказал долго жить. Его электронная страница на портале «нового» министерства не работает. Где все отчеты и статистика по преобразованным министерствам? Или реформы нужны, чтобы спрятать концы в воду?