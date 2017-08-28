Промульгация законов: молдавский политический теннис между парламентом и президентурой

Думитру БАРБАЛАТ

На протяжении многих лет мы слышим, что президенты промульгировали законы или отклонили, не промульгировали. Что это за процедура? И процедура ли это - или какая-то показушная игра между парламентом и президентурой?

Существует процедура промульгации международного договора. То есть официальное опубликование, публичное обнародование международного договора, после чего международный договор приобретает юридическую силу в соответствующем государстве, если к этому моменту он уже вступил в силу, или если иное не предусмотрено в нем самом.

Подчеркиваю – промульгация - это всего лишь опубликование международного документа. И ничего не сказано насчет каких-то еще дополнительных чьих-то подписей на нем.

Хотя в строгом конституционно-правовом смысле понятия «обнародование закона» и его «промульгация» не тождественны.

Промульгация (лат. promulgatio, публичное объявление) – это опубликование принятого и утвержденного закона в официальном печатном органе, осуществляемое, как правило, главой государства в установленные конституцией или законом сроки. Только после промульгации закон, как правило, обретает обязательную силу. В ряде стран даже не принято использовать слово «промульгация», а только процедура подписания и обнародования принятых парламентом законов.

Как правило, но не обязательно, право промульгации принадлежит главе государства.

В молдавском законодательстве промульгация предусмотрена Конституцией. Статьей 93 предусмотрено, что президент РМ осуществляет промульгацию законов. И что президент вправе, если у него есть замечания по закону, не позднее чем в двухнедельный срок направить его парламенту для пересмотра. А если парламент проголосует за прежнее решение, президент обязан закон промульгировать.

То есть, по большому счету, вся процедура молдавской промульгации принятых парламентом законов, не что иное как авизирование, высказывание мнения и предложений президентом (с опозданием, постфактум) поп поводу закона, принятого парламентом.

Почему вся процедура промульгации - это издевательство над президентурой?

В законе №780/2001 о законодательных актах предусмотрено (ст.23(4)), что начиная со стадии проекта законодательного акта, внесенного в парламент в качестве законодательной инициативы, заполняется карточка проекта законодательного акта по образцу приложения к закону. И в карточке есть рубрики, предусматривающие записи о промульгации закона. Хотя в законе нет никаких пояснений по поводу этой карточки.

А уже в законе №797/1996 о регламенте парламента (ст.74) сказано, что (якобы) председатель парламента или один из заместителей сами передают принятый закон президенту для промульгации не позднее, чем на следующий рабочий день после его подписания.

Президенту отводится двухнедельный срок на то, чтобы промульгировать закон - либо только один раз предложить парламенту пересмотреть его по любым основаниям, делающим закон в целом или его часть неприемлемыми.

Парламент рассматривает предложения (замечания) президента как рядовые замечания, на основании доклада постоянной комиссии, ответственной за данный закон, и, при необходимости, еще и заключения юридического управления секретариата парламента.

Другими словами, закон официально включает механизм выяснения отношений не между председателем (заместителем) парламента, передающим официально закон на промульгацию, и президентом по данному закону, а в простое выяснение отношений между президентом с его замечаниями и клерками секретариата парламента. Потому как вряд ли юридическое управление секретариата парламента может иметь свое мнение, отличное от мнения руководства. И вряд ли могут быть сопоставимы замечания президентуры и мнения юридического управления секретариата парламента.

Далее регламент предусматривает, что в случае, если после пересмотра закона парламент сохраняет прежнее решение или вносит в закон изменения с учетом замечаний президента, глава государства обязан осуществить промульгацию закона не позднее чем в двухнедельный срок со дня повторной регистрации закона в аппарате президента.

Законодательно (и теоретически), если после пересмотра не промульгированного закона, переданного президентом с его замечаниями, парламент большинством голосов не сохраняет свое решение, согласно ст.87, закон считается отклоненным. И подобные отклоненные законы не могут быть представлены для повторного обсуждения в течение той же сессии.

Я не зря написал «законодательно (и теоретически)», потому как подобных казусов, когда парламент принял бы замечания президента, нет. Как правило, парламент сохраняет свое прежнее решение и президенты вынуждены, при всех неучтенных замечаниях, промульгировать документ.

Тем самым, еще одним методом, конституционно и законодательно, подтверждается, что у нас - парламентская страна.

Ранее одновременно с публикацией законов публиковались и указы президентов о промульгации. В последнее время подобные указы почему-то не публикуют. Как же тогда можно узнать, был ли конкретный закон промульгирован, соблюдались ли конституционные нормы? Только ли из сообщений президента в соцсетях?