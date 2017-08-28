28 Августа 2017
В избранные Сделать стартовой Подписка Портал Объявления
Поиск
 
Лента новостей
Лучшие 20 статей
Архив
Мобильная версия
Экспорт новостей
 
 
Реклама
Обратная связь
 
...
Экономика
В Молдове решили взимать пеню за каждый день задержки платежа счета-фактуры за теплоэнергию
28.08.2017

В последнем номере Monitorul Oficial было опубликовано Положение о поставке тепловой энергии, одобренное Национальным агентством по регулированию в энергетике 26 января.

В документе говорится, что поставщик вправе применять пеню к потребителям за каждый день задержки платежа за теплоэнергию, начиная с первого дня после предельной даты оплаты счета-фактуры.

Предусмотрено, что сумма пени предъявляется к оплате потребителю в том же счете-фактуре, но на отдельной позиции. Пеня может быть применена только в том случае, если она предусмотрена в договоре на поставку теплоэнергии. Размер пени подлежит согласованию, но не может быть выше размера, установленного в Законе о тепловой энергии и продвижении когенерации.


 
Количество просмотров:
38
Отправить новость другу:
Email получателя:
Ваше имя:
 
Обсуждение новости
 
 
© 2000-2017 PRESS обозрение Пишите нам
При полном или частичном использовании материалов ссылка на "PRESS обозрение" обязательна.
Мнение редакции не всегда совпадает с мнением автора.