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Общество
Православные христиане, соблюдающие церковный календарь по старому стилю, празднуют Успение Богородицы
28.08.2017

Православные христиане, соблюдающие церковный календарь по старому стилю, отмечают сегодня, 28 августа, Успение Богородицы или, как говорится в народе, Святой Марии Великой. Сегодня же заканчивается пост  Святой Марии, который продлился две недели. Во многих деревнях церкви отмечают сегодня и храм села в честь этого великого праздника, отметил для IPN священник церкви Пресвятой Богородицы села Гидигич Максим Мелинти.

Согласно приходскому священнику, в этот день каждый христианин приглашается в церковь, чтобы изменить свой образ жизни и отношение к Богу и ближнему. ,,В этот день все христиане приглашаются в церковь молиться, исповедоваться и причаститься. Что касается Девы Марии, большое число женщин и девушек празднуют сегодня свой день рождения. В этот день пост заканчивается и христианам разрешено есть то, что они не смогли есть в период поста”, сказал Максим Мелинти.

В честь Богоматери отмечаются четыре праздника, которые начинаются с Рождения 21 сентября, затем следует Вхождение в Церковь 4 декабря, Благовещение 7 апреля и этот последний праздник Успения Богородицы


 
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