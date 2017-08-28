"Чемодан-вокзал-Россия": Все те, кто гнал русских из Молдовы, сами уехали из нее, а их потомки даже не знают румынского языка!

Об остатках наших националистов.

Пыжатся, пытаются что-то навязать про «лимбу». Но, как всегда, ничего не получается. Сегодня ситуация такова, что все эти навязывания бессмысленны.

Учитывая фон массового забега. Как можно дальше и как можно быстрее, от Молдовы подальше. Нацбольшинство в этом виде спорта абсолютный чемпион.

Мне унионистов даже жалко. Они остались в меньшинстве и у разбитого корыта.

Как нация не только не расцвели, но и деградировали. К румынам не присоединились. Русскоязычных в качестве рабов не приобрели. Любви всепланетарной не добились. В Европу хоть и рукой подать, но на полусогнутых и в качестве неквалифицированной рабсилы.

Короче, всё эти националисты ухудшили как могли.

Всё разбазарили. Всё разворовали (у власти за весь период независимости всегда в чиновниках бегали титульные) Людей разогнали. С водой выплеснули и своего собственного ребёнка.

Молдаване - прекрасная нация, добрая, гостеприимная. Но только очень ведомая и совершенно несамостоятельная. Как, впрочем, и украинцы.

Неужели не понятно, как они оказались под протекторатом России и СССР.? Всё просто. Прислонились к сильному и стали в сто тысяч раз сильнее. Так сложилось. А не потому, что Молдавию кто- то оккупировал.

Что тут оккупировать? Два квадратных сантиметра? Ни моря, ни природных ресурсов, ни алмазных приисков.

С тех пор, как молдаване возомнили себя круче всех на свете, с тех пор, когда для молдаван, стали авторитетом геополитические западные киллеры - вымирание, не заставило себя долго ждать.

- Чемодан -вокзал-Россия.

Первые уехали.

- Чемодан-вокзал-Россия.

Вторые уехали

- Чемодан -вокзал- Россия.

Все уехали, и даже те, кто громче всех орал...

Территорию не потеряли, а людей и молдавскую идентичность - да. Нацбольшинство рассосалось по всем странам мира. Некому больше кричать. Некому больше выгонять…

Ни один молдаванин не выучил русский язык ради русскоговорящего гражданина. Он его выучил ради себя. Он выучил язык прогресса. Как сейчас учит английский, французский, итальянский, немецкий. Не из любви к этим национальностям, а чтобы выжить, чтобы улучшить комфорт для себя.

Русскоговорящие в Молдове учат молдавский язык не ради молдаванина, не ради уважения к нацбольшинству, а тоже ради себя... Кому молдавский язык необходим - выучили.

Кому хватает русского - не выучили…

Проза жизни. Точка.

Все бла-бла, типа " Вы не можете выучить язык, потому что нас не уважаете" - бред сивой кобылы. Потому что, живя рядом, даже глухие и немые друг друга понимают. Жестами.. И мы прекрасно друг друга понимаем и всегда понимали...

Жалкие остатки агрессивных унионистов должны понять: те,к то сегодня живёт в Молдавии (а не далёкие предки, жившие столетия назад) ,те и есть молдаване. Молдавский этнос, проживающий на одной территории бок о бок, народ , говорящий на разных языках, включая русский, которым владеют почти все (для себя).

Почти все родились на этой земле, и уж точно никто сюда из России, за последние полвека не эмигрировал и никого не завоёвывал. Пора привыкнуть. Пока на этой земле ещё хоть кто-то остался.

Государство -это не территория. Государство - это люди.

В любую национальность вливается другая кровь - иначе кранты. Иначе мутация и вымирание. Влилась славянская кровь и в молдавскую. Как происходит во всём мире со всеми национальностями.

Всё течёт, всё меняется. И генотип тоже - нравится это кому -то или нет.

Полагаю, что опять молдавскую нацию по кусочкам придётся склеивать русской цивилизации (не путать с национальностью).

Восстанавливать популяцию молдавского этноса. Поднимать города, сёла, строить школы, детсады, театры, культуру, литературу, науку, медицину. Молдавский язык! Любой конец – начало возрождения!

P.S. Язык молдавский может возродят… Может, через полвека на нём в Молдавии все и заговорят..

Но будут ли им владеть потомки тех унионистов, которые предав Родину, сюда никогда не вернутся?

Елка Солнышкина