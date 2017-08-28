В Молдове интернетом на скорости 4G пользуются уже больше полумиллиона человек

В первой половине 2017 года количество пользователей услуг мобильного Интернет доступа на основе технологии 4G увеличилось, по сравнению с ситуацией на конец 2016 года, на 33,7% и достигло 503,9 тыс. Абсолютное большинство из них - 442,9 тыс. – пользовались Интернетом посредством смартфонов, а свыше 61 тыс. – на основе выделенного доступа (через модемы/карточки/ USB). В этот же период общее количество пользователей услуг широкополосного мобильного Интернет доступа (на основе технологий 3G, 4G и выделенного доступа) увеличилось на 12,3% и составило свыше 2,1 млн., передает IPN.

Согласно данным, представленным НАРЭКИТ, тремя действующими поставщиками сетей и услуг мобильных коммуникаций (Orange Moldova, Moldcell и Moldtelecom - Unite), количество пользователей Интернета на основе технологии 3G (через телефон и выделенный доступ) увеличилось на 7% и составило 1,6 млн., а общее количество пользователей мобильного Интернета через выделенный доступ увеличилось на 2% и составило более 309,9 тыс. В результате, уровень проникновения услуг широкополосного мобильного Интернет доступа на 100 жителей республики увеличился на 6,6 процентных пункта и составил около 60%.

За шесть месяцев 2017 года общий объем трафика, генерированного пользователями мобильного Интернета, составил свыше 31,1 млн. ГБ, что на 25% больше, чем в аналогичный период 2016 года. Самый большой уровень увеличения трафика – свыше 75% - был зарегистрирован пользователями Интернета посредством смартфонов, общий объем трафика, генерированного ими составил 9,6 млн. тыс. ГБ. В это же время, трафик, генерированный пользователями выделенного мобильного Интернет доступа, увеличился на 10,4% и составил свыше 21,4 млн. ГБ. Среднемесячный Интернет - трафик на одного пользователя посредством смартфонов увеличился на 55% и составил 979,4 MB, а трафик на одного пользователя выделенного мобильного Интернет доступа возрос на 8% и составил 11,7 ГБ.

В конце первого полугодия 2017 года рыночные доли по доходам трех действующих поставщиков услуг широкополосного мобильного Интернета не претерпели существенных изменений. Orange Moldova обладал рыночной долей в размере 60,9%, Moldcell – 27,7% и Moldtelecom – 11,4%.

Услуги 4G были запущены в ноябре 2012 года. Технология 4G обеспечивает высокую скорость передачи данных – до 300 МБ/с. В начале 2017 года уровни покрытия услугами 4G территории и населения Республики Молдова составляли 94% и, соответственно, 97%.