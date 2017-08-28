Турция увеличит инвестиции в Молдову

Турция готова увеличить инвестиции в Молдову и поддержать внедрение новых проектов в нашей стране.

Об этом заявил посол Турции в Молдове Хулуси Кылыч на встрече с премьер-министром Молдовы Павлом Филипом, на которой стороны обсудили расширение молдо-турецкого сотрудничества, ускоренное в том числе визитом в Кишинев премьер-министра Турции Бинали Йылдырыма в мае этого года, передает NOI.md.

Глава кабмина поблагодарил турецкую сторону за поддержку проектов в приоритетных областях и заявил, что Молдова выступает за дальнейшее сохранение восходящей динамики двустороннего диалога. «Тот факт, что у нас есть Соглашение о свободной торговле, что граждане путешествуют без виз, а сейчас ведутся переговоры по соглашению о передвижении граждан обеих стран на основе удостоверения личности, является доказательством того, что у нас очень хорошие отношения», – заявил премьер-министр.

В этом контексте Павел Филип отметил недавнее утверждение проекта закона о ратификации соглашения между двумя странами о социальном страховании граждан обеих стран. Кроме того, были подчеркнуты хорошие результаты в области экономики в январе-июне 2017 г., объем товарооборота вырос примерно на 17%.

«Мы ценим турецкие инвестиции в Молдове, у нас есть много компаний с турецким капиталом и, надеюсь, они чувствуют себя хорошо здесь, а молдавско-турецкий бизнес-форум, который прошел в мае нынешнего года, показал, что существует потенциал на этом сегменте», – добавил Павел Филип.

В свою очередь посол Турции в Молдове Хулуси Кылыч отметил, что продолжит поощрять турецких предпринимателей вкладывать свои инвестиции в Молдову. Турецкий дипломат заверил, что его страна поддержит реализацию проектов на благо граждан Молдовы, отметив в частности проекты, реализованные в Гагаузии, среди которых реконструкция больницы в Комрате и решение проблемы водоснабжения в городе Вулканешты.