Турция увеличит инвестиции в Молдову

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Экономика
Турция готова увеличить инвестиции в Молдову и поддержать внедрение новых проектов в нашей стране.
Глава кабмина поблагодарил турецкую сторону за поддержку проектов в приоритетных областях и заявил, что Молдова выступает за дальнейшее сохранение восходящей динамики двустороннего диалога. «Тот факт, что у нас есть Соглашение о свободной торговле, что граждане путешествуют без виз, а сейчас ведутся переговоры по соглашению о передвижении граждан обеих стран на основе удостоверения личности, является доказательством того, что у нас очень хорошие отношения», – заявил премьер-министр.
В этом контексте Павел Филип отметил недавнее утверждение проекта закона о ратификации соглашения между двумя странами о социальном страховании граждан обеих стран. Кроме того, были подчеркнуты хорошие результаты в области экономики в январе-июне 2017 г., объем товарооборота вырос примерно на 17%.
«Мы ценим турецкие инвестиции в Молдове, у нас есть много компаний с турецким капиталом и, надеюсь, они чувствуют себя хорошо здесь, а молдавско-турецкий бизнес-форум, который прошел в мае нынешнего года, показал, что существует потенциал на этом сегменте», – добавил Павел Филип.
В свою очередь посол Турции в Молдове Хулуси Кылыч отметил, что продолжит поощрять турецких предпринимателей вкладывать свои инвестиции в Молдову. Турецкий дипломат заверил, что его страна поддержит реализацию проектов на благо граждан Молдовы, отметив в частности проекты, реализованные в Гагаузии, среди которых реконструкция больницы в Комрате и решение проблемы водоснабжения в городе Вулканешты.
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