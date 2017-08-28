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Общество
Нововведение в Трудовом кодексе: мужьям придется просить работодателей подтверждать беременность жен.
Вот что сказано в свежем дополнении к кодексу: «В целях обеспечения применения Директивы Совета 92/85/ЕЭС от 19 октября 1992 года о введении мер, содействующих улучшению безопасности и гигиены труда беременных, а также недавно родивших и кормящих женщин-работниц», отныне - "беременная женщина – это женщина, которая письменно информирует работодателя о своем физиологическом состоянии беременности и прилагает выданное семейным врачом или врачом-специалистом медицинское заключение, подтверждающее это состояние".
А если женщина не работает и нет работодателя, которому надо доложиться? По определению получается, что беременности нет?
Как можно бездумно переписать такое определение, да еще одолженное из 1992 года у ЕС?
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