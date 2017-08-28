Майя Санду назвала президента Игоря Додона "предателем родины"

Лидер партии "Действие и Солидарность" (PAS) объявила о подаче официального заявления в генеральную прокуратуру в связи с "государственной изменой, совершенной гражданином Игорем Додоном в качестве президента".

Партия "Действие и Солидарность" обвиняет Додона в том, что он, используя должность президента, поставил под угрозу независимость и суверенитет Республики Молдова, сообщает unimedia.info.

PAS объявила Игоря Додона "предателем родины", который не имеет права представлять интересы людей и должен ответить за свои антигосударственные и антигражданские действия.

В подтверждение своих слов, партия приводит несколько аргументов.

По словам PAS, Игорь Додон открыто идентифицируется с интересами Российской Федерации, став "вассалом" Путина и забыв о продвижении национальных интересов Республики Молдова.

PAS утверждает, что Додон использует финансовые средства неясного происхождения из офшоров и Российской Федерации для продвижения своего имиджа, контроля СМИ и организации мероприятий, которые нацелены на повышение интереса к ПСРМ и России, финансирование иностранной пропаганды и коррупции на территории Молдовы.

Также, Додона обвиняют в открытом применении не одобренных гражданами Молдовы решений приднестровского конфликта и антиконституциональном продвижении идеи федерализации и сепаратизма.

Члены PAS считают, что президент Додон подрывает своими заявлениями и действиями отношения с соседними государствами и внешними партнерами Молдовы.

Список обвинений завершается использованием административных средств в личных и партийных целях, подрыве обороноспособности республики и призыву к гражданской войне.

Игорь Додон пока не выступил с комментариями в связи с обвинениями партии "Действие и Солидарность" в свой адрес.