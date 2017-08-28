Прокуратура проводит обыски в столичном агентстве недвижимости

В одной из столичных компаний, специализирующейся на сделках с недвижимостью, проходят обыски. Прокуроры проверяют 15 филиалов фирмы по делу об уклонении от уплаты налогов.

По словам Виталие Бусуйок, заместителя главы прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особым делам (PCCOCS), в столице проводятся обыски в 15 отделениях компании, сообщает protv.md.

Прокуроры задержали директора и администратора агенства.

Представители прокуратуры утверждают, что в период с 2015 по 2017 годы, компания не указывала в документах заключенные с клиентами сделки по недвижимости. За этот период фирма не заплатила в государственный бюджет почти 5 млн леев налогов.

PCCOCS начало уголовное расследование 24 августа 2017 года.

В ходе следствия было установлено, что руководители агенства недвижимости организовали и использовали схему управления компанией, прибегнув к помощи нескольких лиц. Это позволило им продавать недвижимость и не указывать в бухгалтерских документах полученные доходы.

Также было установлено, что в агентстве неофициально работают 80 агентов по продажам. Каждый из них нелегально получал в среднем 2 700 евро.

Служители правопорядка выяснили, что оплата за услуги агенства производилась в иностранной валюте и тоже не отражалась в бухгалтерской документации.