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Мнение: Такая интерпретация может привести к интервенции российских войск из Тирасполя в Кишинев
29.08.2017

Если протесты, объявленные президентом Додоном и про-европейской оппозицией пройдут одновременно, нельзя исключить сценарий конфликтов между протестующими разных политических ориентаций. Об этом пишет в своем блоге журналист Виктор Никитуш.

По его словам, «от политических разногласий до этнических всего лишь шаг». «Если ситуация выйдет из-под контроля, руководство Российской Федерации может интерпретировать это как межэтнические столкновения и нарушением права на собраний этнических русских, многие из которых являются гражданами России.

Такая интерпретация может привести к интервенции российских войск из Тирасполя в Кишинев. Сценарий звучит как невозможный. Существуют достаточно гарантий, что российские войска, дислоцированные в Тирасполе, не перейдут Днестр. Это было бы нерационально. Но является ли Кремль рациональным? Может да, а может нет», — отмечает он.

Журналист напоминает об учениях российских войск, дислоцированных в Приднестровье, от 4 августа, в рамках которых российская боевая техника пересекла Днестр, а российских военных встречали цветами как освободителей. Он утверждает, что его бы не удивило если бы и в Кишиневе российских солдат встретили бы цветами как освободителей.

Кристина Пендя


 
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