«Грантовые бароны» в Молдовы в панике: Почему не хотят показывать, откуда у них сотни тысяч долларов и на что их тратят

Согласно поправкам в закон о НПО, предложенным Министерством юстиции, они не смогут воспользоваться «механизмом 2%», который позволяет гражданам направлять до 2% от суммы подоходного налога НПО или религиозным организациям. Кроме того, минюст предложил ввести дополнительные правила, согласно которым организации, финансирумые из-за границы, должны наряду с отчетами для налоговой, сдавать ежеквартальные и ежегодные отчеты минюсту. НПО должны будут публиковать отчеты, подтверждающие происхождение средств и доходов организации, а также ее руководства, и подавать письменные декларации о доходах и расходах в области «политической деятельности» в минюст и ЦИК. В случае нарушения этих правил Минюст накажет НПО штрафами и даже ликвидацией организации по решению суда.

За такой инициативой последовала реакция общественных организаций. Так, 72 организации подписались под общей декларацией, которая гласит, что такое предложение ставит под угрозу функционирование демократии в Молдове. НПО потребовали от минюста отказа от подобной инициативы.

Ziarul de garda в своем материале «Государство vs НПО… Крах неправительственных организаций» пишет об обеспокоенности представителей молдавских общественных организаций. Отмечается, что «данные поправки больше всего повлияют на деятельность организаций, занимающихся социальными проектами».

«НПО продвигают интересы Госдепа

и Евросоюза, причем открыто»

В то же время политолог, депутат парламента Богдан Цырдя говорит, что против инициативы министерства юстиции повысить транспарентность НПО выступают как раз те НПО, которые требуют транспарентности и подотчетности всех СМИ и партий.

- Было коллективное возмущение этих «грантовых баронов», я их так называю. Обычно это одни и те же лица, они всегда чем-то возмущены. На этот раз они, которые сами требуют транспарентности, подотчетности всех СМИ и партий, обвиняют всех в коррупции и в сокрытии доходов, вышли с яростным праведным гневом, когда от них потребовали того же самого в принципе! От них потребовали открытости и транспарентности: «покажите нам гранты, зарплаты, конфликт интересов». Они же объединяются в разные альянсы - «Альянс антикоррупции», «Альянс по честным и справедливым выборам», «Альянс по защите гендерного равенства. там проекты на сотни тысяч долларов, и все там — нанаши, кумовья. Проблема в закрытости НПО, в коррупции НПО, в том, что они поддерживают определенные политические силы по воле спонсоров, а иногда делают это синхронизированно со спонсорами. Их возмущает, когда говоришь об этом, но факт остается фактом - эти структуры являются наемниками, которые продвигают интересы других государств, - рассказал «Комсомолке» Богдан Цырдя.

Он также отметил, что как раз благотворительные организации не возмущаются данной инициативой.

- У них как раз все более-менее понятно с подотчетностью. Благотворительные организации политикой не занимаются, в митингах не участвуют, своих людей в органы власти не отправляют. Они не участвуют в подготовке законопроектов, не призывают голосовать за те или иные партии. Среди подписавшихся под этой декларацией против инициативы минюста нет ни одной благотворительной организации, я не видел там ни общества инвалидов, ни общества пенсионеров, ветеранов. Зато я видел НПО, которые сидят на грантах в размере сотен тысяч долларов, то есть их бюджеты больше бюджетов многих районных администраций. Они тратят их на борьбу с российской пропагандой, на борьбу со смешанной системой выборов, подчеркиваю это. К примеру, организация Centru pentru reforme («Центр по реформа» - прим. авт.), публикует карикатурки о смешанной избирательной системе, они сами сказали, что выиграли на 95 тысяч евро грант. Вот чем они занимаются.

В происходящем политолог видит политический подтекст.

- Напомню, что приблизительно с 5 мая все эти господа из НПО начали протесты против смешанной системы, то есть они активно участвуют в политическом процессе, несмотря на то, что НПО означает «неправительственные организации». Закон про НПО запрещает им участовать в политических акциях. Они продвигают интересы Госдепа и Евросоюза, причем открыто.

Отвечая на вопрос, почему Минюст выступил с инициативой ограничить финансирование НПО, Богдан Цырдя сказал, что это, возможно, реакция минюста на действия представителей НПО.

- А ну-ка, ребята, посмотрим, насколько вы транспарентны, честны, покажите, что вы делаете с деньгами и с фондами, расскажите нам, откуда, куда вы тратите деньги, не на избирательные ли компании? Напомню, недавно появились статьи о том, что деньги от Национального фонда за демократию США были направлены на два сайта, которые поддерживали Майю Санду, там речь идет о 150-200 тысячах долларов. Это только два портала, но есть еще десятки порталов, которые открыто поддерживали одного и того же электорального конкурента. Когда десятки НПО открыто поддерживают в кампании одного кандидата, это означает внешее финансирование кампании? Я говорю «да», - сказал Богдан Цырдя.