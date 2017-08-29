Появилась информация о попытке братьев Киртоакэ продать свой кофейный бизнес

Об этом сообщил в социальной сети муниципальный советник Александр Одинцов.

"Напомню: кофейные будки "Cofee times" были размещены незаконно недомэрком на основании распоряжений в виде "исключения"! - пишет Одинцов. - Незаконно, потому что существует распоряжение примара, а также решения МСК о запрете размещения новых киосков - это многократно было нарушено либеральным недопримаром!

Кофейный бизнес - это огромный поток наличности в карман разрушителя Кишинёва.

Продажа сети киосков кофейного бизнеса - это тоже афёра, так сказать "на лоха"! Дело в том, что согласно изменениям в законе о торговле муниципальный совет должен принять регламент о коммерции, по которому киоски будут запрещены! Т.е. тот, кто купит сеть, - купит просто оборудование, а не бизнес! Будьте внимательны!".