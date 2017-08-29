Политолог считает Воронина главным виновником катастрофы в Молдове

Основную ответственность за положение дел в Молдове должен нести сам Владимир Воронин, так прокомментировал высказывания третьего молдавского президент о приближающейся катастрофе в республике российский политолог Владимир Брутер

Накануне, 27 августа, после возложения цветов по случаю Дня независимости Республики Молдова, ее бывший президент Владимир Воронин предрек приближающуюся катастрофу в стране.

"Каждый день страна все ближе к катастрофе со всех точек зрения. А перспективы Молдовы зависят от всех граждан республики. Если осознаем, что мы настоящие хозяева страны, то что-то получится", — заявил Воронин.

Это высказывание, которое процитировали не только отечественные, но и иностранные СМИ, прокомментировал в эфире радио Sputnik эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер. Собеседник уверен, что "Воронин больше всех виноват в катастрофе", которую он пророчит.

"Воронин стал президентом на волне консенсуса в молдавском обществе. В парламенте 2001 года у коммунистов было конституционное большинство, а Воронин умудрился растерять все те дивиденды, которые ему принесла такая победа. Воронин "завалил", за счет совершенно неясных ситуаций, приднестровское урегулирование. А то как Воронин ушел из власти, как он ее "сдал", говорит о том, что все, что он говорит по этому поводу, обращено к нему", — сказал политолог.

Комментируя слова бывшего молдавского лидера о перспективах республики, которые, по мнению Воронина, зависят от народа этой страны, Брутер напомнил, что именно в период правления президента-коммуниста "трудовая миграция из Молдовы приняла обвальный характер".

"После Воронина уже не существует в каком-то смысле субъектного молдавского народа. Он очень сильно расколот и по идеологическим признакам, и по имущественным признакам. Народное хозяйство Молдовы пришло в такой упадок, что восстанавливать его придется очень долго, и делать это будет не Воронин", — подчеркнул Брутер.