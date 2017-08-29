У двух директоров госпредприятий зарплата достигла миллиона лей

Речь идет о главе Metalferos Алексее Цимбровски и Tutun-CTC Семене Грищуке, передает unimedia.info со ссылкой на anticoruptie.md.

Согласно декларации о доходах за 2016 год Алексей Цимбровски получил 863 483 леев, или около 72 000 леев в месяц. Его жена также заработала 274 343 леев от аренды земли. Супруги Цимбровски владеют сельскохозяйственными угодьями на сумму около трех миллионов леев. В 2016 году директор Metalferos вложил миллион леев в покупку квартиры площадью 143 квадратных метра.

Зарплата директора Tutun-CTC Семене Грищука в прошлом году составила 518 585 леев. К этой сумме было добавлено более 400 000 лей, которые являлись вознаграждением за деятельность на 2015 и 2016 годы. Таким образом общий доход Семена Грищука составил 975 986 леев. Грищук не указывает на какие-либо приобретения, сделанные в прошлом году.

Почти полмиллиона заработал в 2016 году директор CRIS Registru Серджиу Райлян. Согласно декларации, к его 477,257 лея добавились еще 398 922 лей и 12 600 долларов, полученные его женой в Chemonics и ЮНИСЕФ.