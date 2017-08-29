Дежа вю: детей в садах кормят хлебом и кашей, а вместо фруктов дают соки

Специалисты Центра общественного здоровья Кишинева сообщили в понедельник на пресс-конференции в примэрии, что в детских садах столицы не соблюдается рекомендованное меню питания.

Как сообщает "ИНФОТАГ", глава центра Луминица Сувейка сказала, что в ходе недавней проверки выяснилось, что в детском меню слишком много хлебобулочных изделий, мало свежих фруктов и овощей, каши включены в рацион по несколько раз в день, а свежие фрукты заменяются соками.

"Впервые мы провели проверку данных, представленных директорами учреждений, и бухгалтерского учёта Разница между ними есть, в ряде детсадов секторов Чокана и Рышкань указаны другие нормы, чем рекомендованы для здорового питания", - сообщила она.

По итогам проверки направлены предписания, выполнение которых будет проверено в октябре Центр разместит рекомендованное меню на своем сайте, чтобы родители смогли сравнить реальную ситуацию в том или ином дошкольном учреждении.

Уже с 4 сентября специалисты центра начнут проверку качества питания в школах.

В 157 детских садах Кишинева не хватает 576 сотрудников. Дошкольные учреждения столицы нуждаются в воспитателях, помощниках воспитателей, поварах и даже медсестрах. В связи с этим директора детских садов вынуждены объединять группы или временно прерывать деятельность учреждения, сообщает Рublika.md. Всего в дошкольных учреждениях Кишинева вакантно 576 мест, что на 34 должности больше, чем в 2016 году.

Сотрудники детских садов говорят, что не могут заниматься воспитанием детей, потому что вынуждены мыть посуду и туалеты в связи с нехваткой персонала.

Няням тоже приходится несладко. Они вынуждены работать сразу в двух группах с 8:00 до 19:00. Заработная плата при этом всего 1 400 леев.

По словам директора одного из столичных детсадов, люди отказываются работать за мизерную заработную плату.

Деятельность кишиневского детского сада № 40 может быть остановлена в связи с тем, что в учреждении работает всего один повар, который не справляется со всем объемом работы. Родители обвиняют власти в том, что они не принимают проблему всерьез.

Дошкольные учреждения № 182 и № 54 приостановили свою деятельность из-за отсутствия поваров.

Руководитель генерального управления образования, молодежи и спорта заявил, что примэрия постарается решить эту проблему, переведя некоторых поваров из школьных комбинатов.

В 157 детских садах Кишинева не хватает 400 воспитателей и нянь, 104 поваров, 46 посудомоек и 37 медработников.