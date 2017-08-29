Андрей Стрымбяну: Молдова не боролась за независимость

Республика Молдова никогда не боролась за независимость. В конце концов, независимость была получена, но только на бумаге. Такие заявления сделал писатель и бывший депутат молдавского парламента Андрей Стрымбяну в ходе передачи „Sfatul Țării” на телеканале 10TV, передаёт IPN.

По мнению драматурга, тогда люди были настолько русифицированы, что чувствовали себя хорошо с Советским Союзом. „Мы даже с собаками дома говорили по-русски”, - говорит бывший депутат. По его словам, независимость была получена, но лишь на бумаге. „Кроме того, известно, что и Декларация независимости – просто поэзия, и Конституция – прекрасна, да только никто не смотрит в эту Конституцию. Никто её не читает, и никто её не выполняет”, - утверждает Андрей Стрымбяну.

По его мнению, Молдова является фальшивым государством, созданным Риббентропом и Молотовым, и у неё нет никаких шансов на существование. „Все чувствовали, что происходящее не соответствует правде. Мы чувствовали, что должны произойти перемены. Люди находились в настоящем рабстве. Когда пришёл этот свежий воздух (независимость – прим.ред.), у всех у нас кружилась голова, мы были им опьянены и не понимали, что происходит. Мы не понимали, что должны немедленно объединиться со страной-матерью”, - рассказал публицист.

По его словам, сегодня, спустя 26 лет после провозглашения независимости, 60% граждан Молдовы безграмотны, абсолютно ничего не читают, что является полной деградацией. Хорошая часть народа „была изгнана отсюда властями с помощью ограблений, нищеты и собственного бескультурья, которое власти поставили во главу угла”.