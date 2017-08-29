ОБЫСКИ в «ПРО ИМОБИЛ»: «левые» сотрудники и сотни тысяч леев, мимо официальной бухгалтерии...

ОБНОВЛЕНИЕ (16:02) Компания «Про Имобил Груп» выпустила пресс-релиз. Представители оператора рынка недвижимости заявили о готовности к сотрудничеству со следствием, и возмущены осведомленностью прессы о проводимых обысках.

Realitatea.MD сообщает со ссылкой на коммюнике агентства «Про Имобил Груп», переданного в адрес редакции, что «Администрация компании настроена на полное сотрудничество с органами правопорядка, с целью установления истины в данном деле, потому что вся деятельность нашей компании является полностью прозрачной, а по сему нам абсолютно нечего скрывать. Именно поэтому мы передали в распоряжение сотрудников правоохранительных органов все материалы и документы, на предоставление которых был получен запрос. Данный факт могут подтвердить сотрудники соловых структур.\

Еще раз повторимся, утверждая что Про Имобил даже не сомневается что в ближайшее время, компетентные органы разберутся со сложившейся ситуацией, ввиду того, что мы проводим абсолютно законную деятельность, при наличии всего пакета соответствующих и подтверждающих таковую деятельность документов. Та же ситуация прошлого года, в ходе которой как правоохранительные органы, так и контрольно-ревизионные финансовые органы производили ряд основательных проверок финансово-хозяйственной деятельности компании, ярко показала отсутствие каких-либо оснований или подозрений для уличения нашего предприятия в противоправной деятельности.

Единственное что нас огорчает, это то, что все эти подозрения связаны лишь с одной из самых крупных компаний на рынке недвижимости, которая и сама по себе довольно заметное предприятие, фигурирующее практически на всех национальных телевизионных каналах и в остальных СМИ, включительно в качестве эксперта по недвижимости, несмотря на то, что процесс деятельности нашего предприятия ничем не отличается от остальных, а по сути, является даже более прозрачным, чем у конкурентов.

Тот факт, что утром сегодняшнего дня мы столкнулись в дверях нашего офиса с представителями масс-медиа, в то время как, о ожидаемых проверках, как нам кажется, не должен был бы знать никто, кроме самих сотрудников компетентных органов, ввиду его конфиденциальности, оперативности и неожиданности, лишний раз говорит о существовании чьей-то личной заинтересованности в представлении деятельности нашего предприятия в негативном свете, а также, о нанесении вреда деловой репутации компании, перед лицом гражданского общества, созданной тяжелым и упорным трудом целого коллектива настоящих профессионалов.

Одновременно с этим, мы хотим обратиться ко всем, заинтересованным в освещении деятельности компании Про Имобил Груп, быть максимально объективными, оперируя лишь достоверной информацией и подлинными фактами, оставив в стороне неподтвержденные домыслы и разного рода предположения.

Безусловно, в случае существования любого рода заявлений, авторами которых являются высокопоставленные сотрудники правоохранительных органов, мы просим предоставления нам права на реплику».

Прокуратура по Борьбе с Организованной Преступностью в сотрудничестве с офицерами Управления по расследованию Экономических Преступлений задержала двух сотрудников руководства компании "Про Имобил Груп", а также изъяла 400 000 леев, не проходящих по бухгалтерии предприятия.

Такими стали результаты проведенных сегодня 17 обысков, осуществленных сотрудниками правоохранительных органов в офисе компании "ПРО ИМОБИЛ ГРУП". Уголовное преследование было начато 24 августа ПБОПОВД, на сновании резонных подозрений, в совершении преступлений, предусмотренных положениями ст. 244 УК РМ, уклонение от уплаты налогов, в особо крупных размерах.

В результате проведения следственных действий по данному уголовному делу было установлено, что сотрудники руководства компании разработали и активно использовали схему управления предприятием, главной целью которой были махинации, использование которых позволяло уходить от уплаты налогов, связанной с результатами проведения операций на рынке недвижимости. В частности, получение наличных средств. Данные операции не отражались в бухгалтерской деятельности предприятия, что в свою очередь значительно уменьшало налогообложение предприятия.

Во время проведения расследования было установлено, что предприятие неофициально сотрудничает с 8 десятками агентов по продаже, а ежемесячная неофициальная заработная плата каждого из них, составляет около 2700 евро.

Таким образом, компания «Проимобил», на протяжении двух лет, с 2015 по 2017 год не оплатила в государственный бюджет сумму равную 5 миллионам леев. Это следует из выводов, сделанных согласно не включенным в бухгалтерские документы данным, о реальных доходах и расходах.

В ходе обысков были обнаружены и изъяты рабочие информационные системы, компьютеры, контрольно-кассовые аппараты, носители информации, содержащие файлы с информацией о сделках, а также, фото и видео мониторинг деятельности предприятия, черная бухгалтерия, а также печати и контракты, подтверждающие версию о мошенническом характере деятельности предприятия, а также, финансовые средства предприятия в сумме примерно равной 400 тысячам леев.

Необходимо уточнить, что в мае месяце 2017 года издание Реалитатя.МД опубликовала расследование о том, что все без исключения клиенты, обратившиеся за услугами покупки, продажи, либо аренды недвижимости, не получают никаких фискальных документов, подтверждающих проведение данных операций посредством указанной компании и оплаты услуг ее сотрудниками. Более того, торговые агенты, проводящие подобные операции с недвижимостью не оплачивают никаких налогов, тем самым нанося ущерб государственному бюджету.

На просьбу прокомментировать указанную информацию, представители большинства компаний, занимающихся операциями с недвижимостью на молдавском рынке, включая и «Проимобил» заявили о том, что они всегда выдают фискальные чеки, после осуществления любого рода операций с недвижимостью.