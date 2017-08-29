Канду и Филип отказались принимать участие в заседании Высшего совета безопасности Додона

Председатель парламента Андриан Канду не будет принимать участие в заседании Высшего совета безопасности (ВСБ), которое созвал сегодня президент Игоря Додона. Об этом спикер сообщил несколько минут назад на брифинге по итогам заседания Демократической партии.

«На повестке ВСБ ряд вопросов, за которые отвечает правительство, а не президент Додон или Высший совет безопасности. Один из них — объявление российского вице-премьера Дмитрия Рогозина персоной нон грата. Мы считаем, что эта тема исчерпана и не может обсуждаться на заседании ВСБ», — сказал Канду.

В соства ВСБ входят президент, премьер-министр, председатель парламента, министр внутренних дел, директор Службы информации и безопасности, президент Нацбанка, генеральный прокурор, председатель парламентской по нацбезопасности, обороне и общественному порядку, два советника и генеральный секретарь аппарата президента.

Напомним, Андриан Канду и премьер-министр Павел Филип отказались участвовать во вчерашнем приеме, организованном по случаю Дня независимости. Главный консультант пресс-службы президента Кармена Лупей подтвердила Deschide.MD, что спикеру и главе правительства были отправлены приглашения.

Представители и сторонники Партии социалистов раскритиковали отсутствие на приеме руководства Республики Молдова. Один из активных последователей Игоря Додона Борис Шаповалов написал, что отсутствие Канду и Филипа следует расценивать, как провокацию в адрес главы государства.