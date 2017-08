Интересное Наши внуки будут цифровыми рабами… Если мы расслабимся Новейшие технологии контроля над человеком грозят превратить общество в цифровой концлагерь. С каждой секундой человек становится все менее и менее свободным. Давно прошли те времена, когда частная жизнь была своего рода табу. Знаменитое английское выражение «Мой дом – моя крепость» уже потеряло актуальность. Вся наша жизнь - от работы, улицы, ресторана, театра до нашей спальни - сейчас находится под пристальным вниманием. Мы никуда не можем деться от миллионов камер слежения и девайсов, которые записывают и отсылают информацию о нас в огромные дата-центры, где на каждого человека заведена отдельная папочка, ждущая своего часа. Нас уже не удивляет, что за нами круглосуточно следят наши собственные девайсы и бытовые устройства - от домашних телевизоров и тостеров до радио-нянь и лампочек. Мы привыкли к новой реальности. Мало кто из людей задумывается: а для чего это надо? Кому, и с какой целью требуется создавать и хранить огромные массивы информации об обыкновенном человеке, от которого ничто не зависит? Иногда нам объясняют, что это требуется, чтобы до конкретного человека доходила только ему одному предназначающаяся информация о товарах, услугах и новостях, чтобы человек не тонул в море не нужной ему информации. Отчасти это так. Этот бизнес занимает значительный сегмент в цифровой экономике. Однако основная цель - всё же не в этом. На самом деле в настоящее время происходит процесс создания нового общества, состоящего из людей средней расы и цвета кожи (египетского типа), среднего вероисповедания, среднего пола, но под руководством части белого населения планеты, возомнивших себя «высшей расой». Целью нынешнего вторжения мигрантов в Европу является геноцид и очистка фенотипа европейских народов (генетического кода различных национальностей). Методы достижения – насильственное смешение рас путем насилия, давления, резни, террора и тоталитаризма. Естественно, большинство людей будет противиться подобным преобразованиям, и чтобы получить над людьми полный контроль, сделать из них бессловесное стадо, покорно подчиняющееся командам, требуется полная информация не только о том, что они делают, но и о чём думают. Требуется тотальный контроль. На это теперь и направлен весь технологический процесс. Ярким примером вторжения в личную жизнь и сбора личной информации являются действия властей Германии, которые приняли закон о наделении полиции возможностью взламывать девайсы, принадлежащие всем людям, подозреваемым в преступной деятельности, а не только тех, которые подозреваются в совершении террористических преступлений. Новая версия программного обеспечения для переадресации удаленных коммуникаций Германии (RCIS) будет готова к использованию до конца 2017 г. В отличие от первой версии, RCIS 2.0 не ограничивается наблюдением за настольными компьютерами, а может использоваться на мобильных устройствах с операционными системами Android, iOS и Blackberry. Она обходит шифрование, встроенное в такие сервисы, как WhatsApp и Telegram, взламывая сами телефоны и читая сообщения «на источнике» на экранах пользователей. Опубликованный документ показывает, что службы безопасности Германии разработали программное обеспечение для наблюдения FinSpy в качестве резервной копии, в случае, если система RCIS будет опубликована или скомпрометирована. Сама программа способна выйти за рамки того, что в настоящее время разрешено законодательством Германии. Часть FinFisher, разработанная Gamma International в Мюнхене, позволяет удаленно записывать все звонки и сообщения на телефоне - как в обычных SMS-сообщениях, так и в других текстовых службах - а также включать микрофон и камеру, находить и отслеживать устройство в режиме реального времени. Что интересно, RCIS 2.0 находится в разработке с начала 2016 г., т.е. задолго до того, как поступили предложения о принятии этого закона. Другими словами, силы безопасности оказывают определенное давление на легитимность технологии, которую они уже разрабатывают. Они сначала разрабатывают технологии, а уж затем пытаются их легализовать. Этот факт доказывает, что разговоры о безопасности не являются основным фактором в принятии подобных законов. Технологии разрабатываются совсем для других целей. По словам Эдина Омановича из британской неправительственной организации Privacy International, подобные законы в скором времени будут приняты и в других странах - Великобритании, Австрии, Италии, Франции. Сейчас эти страны занимаются хакерством, но пока не узаконили эту деятельность. Оманович также приводит факты злоупотребления подобными технологиями, как в случае слежки FinSpy для нападений на правозащитников и адвокатов в Бахрейне. Кроме того, подобные технологии являются коммерческими проектами и могут попасть в руки кому угодно, кто способен заплатить на них деньги. В дополнении к этим технологиям, как сообщает The Associated Press, немецкие власти запустили полугодовой тест технологии автоматического распознавания лица на железнодорожном вокзале Берлина. Нашлись даже 200 добровольцев, согласившихся принять участие в тесте, законность которого вызывает огромные сомнения у правозащитников и юристов. Глава Ассоциации юристов Германии Ульрих Шелленберг заявил: «Не все, что технически возможно, мы можем внедрять в общество». И это - самый мягкий комментарий. Шпионажем за людьми и сбором персональных данных занимаются не только национальные органы стран, но и все, кто имеет такую возможность. Недавно исследователи безопасности Google обнаружили очень сложную шпионскую программу, специализирующуюся на краже данных пользователей, которая, как представляется, была разработана израильской компанией. Google утверждает, что шпионское ПО, получившее название Lipizzan, было разработано израильским стартапом Equus Technologies, который предоставляет «индивидуальные инновационные решения для правоохранительных органов, спецслужб и организаций национальной безопасности». Как сообщил Google, Lipizzan - это многоступенчатый шпионский продукт, способный отслеживать и расширять электронную почту пользователя, SMS-сообщения, местоположение, голосовые вызовы и средства массовой информации. Разразился скандал, в котором Equus Technologies предпочел отмолчаться. За океаном подобные технологии пошли еще дальше. Как сообщил The Washington Times, американская полиция получила технологию системы наблюдения, которая с помощью сервиса Google Earth собирает и записывает информацию в режиме реального времени, а затем позволяет трекерам перематывать назад, приближать и исследовать определенные места в определенное время. Сейчас эта система уже обкатывается на улицах Балтимора и Дейтона. Система сможет отслеживать все ваши ежедневные действия, как вы передвигаетесь, с кем вы находитесь, что вы посещаете и как долго. По данным Центра исследовательской отчетности (CIR), программное обеспечение использует технологию распознавания лиц, позволяющую системе идентифицировать лица, находящихся в базе данных системы. Она мгновенно получила название «Божий глаз», или «Всевидящее око». Но настоящий и полный контроль над человеком, в режиме реального времени, сейчас можно получить только путем его чипирования – вживления в организм чипа, способного осуществлять широкий спектр действий, от идентификации до слежения и удаленного контроля над его действиями (возможность этого всячески отрицается разработчиками). В настоящее время уже большое количество компаний занялись массовой чипизацией своих сотрудников. Швеция, Бельгия, Чехия находятся в авангарде этого процесса. Инженер-программист компании производителя чипов Сутра Бенгтсон заявил, что через 10 лет чипирование станет обычным процессом, а люди без вживленных чипов будут изгоями. При этом ничего не подозревающим людям, с помощью продажной прессы, будут разъясняться все «преимущества и удобства» новой системы. В США чипирование уже приобрело массовый характер. Огромное количество компаний и фирм под угрозой увольнения вживляют чипы в своих сотрудников. Чипированием сотрудников занимаются такие гиганты, как Federal Express, General Electric, IBM, Microsoft и другие. Командование Военно-морскими силами США (United States Navy) заявило, что будет вживлять чипы во всех военнослужащих. Издание USA Today утверждает, что в течение нескольких лет всех американцев будут чипировать в обязательном порядке, что вызывает протест только у некоторых христианских организаций, организовавших кампанию по бойкоту чипирования в социальных сетях. Но и всеобщая чипизация не является вершиной контроля над человеком. Как сообщает издание ANTIMEDIA, Правительство США в настоящее время стоит на пороге создания технологии чтения мыслей. Используя умный алгоритм, оператор может узнать то, о чем думал человек в любой момент времени, и даже порядок конкретного замысла. После сканирований мозга испытуемого исследователи смогли предсказать его окончательные замыслы, основанные только на данных мозга. Эти исследования планируется обкатать прежде всего на американской системе правосудия. Что интересно, подобные исследования велись ЦРУ еще с 1955 г. С учетом уже принятых в США законов о допустимости массовой слежки за гражданами, сбора и хранения персональных данных, кодификации прав вооруженных сил США на неопределенное время задерживать граждан США без суда и следствия и практики отклонения Сенатом любых отчетов о пытках задержанных, метод чтения мыслей позволит правительству США взять под полный контроль любого гражданина и осуждать его даже за его мысли на основе выводов компьютерной программы. Человечество подошло к порогу своего полного переформатирования и разделения на полностью контролируемое и управляемое стадо и небольшую группу элит, которая и будет управлять этим обществом. Цифровой век вместо процветания в реальности несёт человечеству цифровое рабство с полной потерей личности каждого рядового члена общества. А все несогласные будут истреблены самым варварским способом без малейшего шанса. Наша Земля при современном развитии технологий кажется уже настолько маленькой, что найти на ней место для укрытия и спокойной жизни просто невозможно. Под лозунгами демократии и прав человека человеческое общество входит в последнюю стадию своего развития – цифровой концлагерь. Мы с этим согласны? По материалам зарубежной прессы

