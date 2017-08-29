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Что будут делать Игорь Додон для поддержания хороших отношений с Россией
29.08.2017

Президент Молдовы Игорь Додон сделает все возможное для того, чтобы у республики и дальше были договоренности и хорошие отношения с Российской Федерацией.

Об этом президент написал в понедельник на своей страничке в facebook-е, комментируя участие в передаче на одном из частных каналов.

"Первостепенная задача правительства, и это должно быть основным показателем, сколько рабочих мест оно создало", – сказал президент, выразив сожаление, что нынешнее правительство блокирует любую инициативу, которая исходит от главы государства.

"Но, несмотря на это, благодаря тому, что я договорился с властями РФ, с президентом Владимиром Путиным и открылся рынок, десятки тысяч человек получили рабочие места в течение этого года в России", – отметил он.

В своем посте об участии в телепередаче президент написал: "Я сделаю всё возможное, чтобы у нас и дальше были договоренности и хорошие взаимоотношения с РФ, чтобы, с одной стороны, мы могли экспортировать туда нашу продукцию, а с другой, чтобы у наших мигрантов в России не было проблем. Я буду добиваться этого ежедневно".
 

 

Недавно глава молдавского государства приводил статистику роста экспорта молдавских фруктов и овощей в СНГ, в частности, в Россию. Данные, приведенные им, свидетельствует о том, что молдавская продукция пробивает себе путь на российский рынок. Экспорт молдавских фруктов и овощей за пять месяцев 2017 г. в Россию существенно вырос. Говоря о росте экспорта на рынки стран Евросоюза, с которым у РМ действует режим свободной торговли, президент заметил, что экспорт в Россию в текущем году растет полтора раза интенсивнее, чем в страны Евросоюза.

Ранее Игорь Додон заявил, что в ближайшие годы желательно, чтобы РМ добились изменения Соглашения о свободной торговле с Евросоюзом.

"В соглашении с ЕС есть много позиций, которые подрывают интересы молдавских производителей. Когда подписывалось это соглашение, производители РМ говорили об этом, но их никто не хотел слушать и слышать. Тогда быстро подписали геополитическое соглашение, а сейчас мы видим, что молдавский рынок переполнен европейскими товарами", – отметил президент.

Он считает, что, как минимум, по нескольким товарным позициям, производство которых налажено в Молдове, придется принципиально пересмотреть режим свободной торговли с ЕС.

"Поэтому нам придется вводить пошлины на импорт тех товаров, которые мы можем сами производить, что в первую очередь касается АПК республики", – подчеркнул президент.


 
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