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Спорт
Раду Албот вышел во второй круг US Open
29.08.2017

Молдавский теннисист Раду Албот успешно стартовал на заключительном в этом году турнире из серии Большого шлема — US Open.

В первом раунде основной сетки отечественный спортсмен в четырех партиях победил хозяина кортов американца Эрнесто Эскобедо — 7:5, 4:6, 6:2, 6:4.

"Хорошая победа была сегодня на US Open", — сказал спортсмен после матча.

Это уже четвертая победа Албота на соревнованиях.

До этого он успешно прошел все три квалификационных раунда, победив поочередно португальца Жоао Домингеса — 6:0, 6:1, чилийца Кристиана Гарина — 6:4, 6:4, а также Франка Данцевича из Канады — 6:2, 6:4.

Во втором круге молдавскому спортсмену будет противостоять Йен-Хсун Лю из Тайваня. До этого они друг с другом встречались всего один раз. В этом году Албот проиграл Лю на турнире в Индии. Албот сейчас занимает строчку 139 рейтинга АТР, а его оппонент находится на 66 месте.

Молдавский теннисист четвертый год подряд попадает в основную сетку Открытого чемпионата США. Дальше первого круга ранее он ни разу не проходил.


 
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