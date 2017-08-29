ДПМ определилась с кандидатом на пост министра обороны

Демократическая партия Молдовы определилась с кандидатом на должность министра обороны. Председатель парламента Андриан Канду сообщил по окончании заседания Постоянного бюро ДПМ, что имя кандидата будет обнародовано в ближайшее время, передаёт IPN.

Андриан Канду отметил, что „обсуждался целый ряд кандидатур на этот пост, и был найден человек, который его заслуживает и будет предложен на должность министра обороны”. В ближайшее время правительство представит своё предложение президенту страны.

Должность министра обороны остаётся вакантной с начала этого года, после того, как президент Игорь Додон, по запросу Либеральной партии, подписал указ об отставке Анатола Шалару.