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Политика
Рогозин высмеял Баскова и Маликова из-за участия в концерте ДПМ
29.08.2017

Российские исполнители приняли участие в концерте, приуроченном к Дню независимости РМ и сфотографировались с его организатором - Владом Плахотнюком.

Рогозин опубликовал фото артистов с лидером ДПМ и сопроводил его едким комментарием.

"Буратино и Мальвина пришли поблагодарить Карабаса за депортацию артистов-конкурентов из Кишинёва" - написал Рогозин в Facebook.

Напомним, правительство Молдовы объявило российского вице-премьера персоной нон грата. По словам министра иностранных дел и европейской интеграции республики Андрея Галбура, соответствующая мера принята в связи с тем, что Рогозин за последнее время сделал несколько заявлений, которые "несут очерняющий, оскорбительный и недружественный характер".


 
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