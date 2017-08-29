Санду требует привлечь Додона к ответственности за измену Родине

Сегодня представители политической партии Действие и солидарность передали в Генеральную прокуратуру Республики Молдова заявление содержащее обвинения в адрес президента Игоря Додона.

В своем обращении, лидер ПДС, Майя Санду обвиняет Додона в совершении двух преступлений: Измена Родине (статья 337 УК РМ) и Умышленные действия, направленные на разжигание национальной, этнической, расовой или религиозной вражды, дифференциации или розни (статья 346 УК РМ).

Шестистраничный документ содержит массу фактов, которые, по мнению Санду, служат доказательством совершения этих двух преступлений.

Среди них обвинения в подрыве обороноспособности государства, финансировании из-за рубежа, подрыве добрососедских отношений с Украиной и Румынией, поддержке сепаратистских настроений и многие другие.

Лидер ПДС требует от Генпрокуратуры привлечь действующего президента к уголовной ответственности по названным выше статьям Уголовного кодекса.