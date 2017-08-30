Планы ДПМ в новом политическом сезоне

Заместитель председателя Демократической партии Молдовы (ДПМ), Сержиу Сырбу рассказал корреспонденту ТРИБУНА о планах формирования в новом политическом сезоне.

«У нас есть программа деятельности Правительства, обязательства перед Евросоюзом, путевой лист, который недавно был подписан премьером и спикером, надо завершить реформу Правительства и др. Мы надеемся все это сделать на благо людей», — сказал он.

Депутат добавил, что среди приоритетов властей числятся и действия, которые исходят из отношений с партнерами по развитию – от МВФ до ЕС.

Михаела Коноваль