Власти Тирасполя намерены вынести переговоры об урегулировании отношений с Молдовой на площадку ООН. Об этом заявил на пресс-конференции во вторник президент непризнанной ПМР Вадим Красносельский.

Как передает "ИНФОТАГ", он сообщил, что уже поручил министру иностранных дел Виталию Игнатьеву "подготовить предложения к России, как гаранту переговорного процесса, с которыми она бы выступила на площадке ООН".

"Первое обращение в ООН касается недопустимости односторонних ограничительных мер против ПМР и многонационального народа Приднестровья. Второе - организации на площадке ООН переговорного процесса по ПМР", - сказал он.

По его словам, "почему бы в условиях стагнации переговорного процесса в формате "5+2" не вывести переговорный процесс "на новую площадку, на новый уровень - ООН, где будут слушать наш голос и решать наши проблемы?".

"Поэтому такие предложения поступят в РФ, а как Россия их рассмотрит и ими воспользуется, покажет время. Но я думаю, что это вполне объективно. Тем более, что Россия является гарантом переговорного процесса и имеет право выступать с подобными предложениями. И в ООН, в том числе", - подчеркнул Красносельский.

Справка "ИНФОТАГ": Он выступил с такой инициативой в ответ на обращение РМ в Генассамблею ООН с просьбой включить в повестку дня сессии вопросы о выводе российских военных из Приднестровья в соответствии с обязательствами Москвы перед ОБСЕ.