Президент намерен очистить Высший совет безопасности от саботажников

Правительство и парламентское большинство саботируют работу Высшего совета безопасности, ставя под удар экономическую безопасность Молдовы.

Вчера, 29 августа, президент Молдовы Игорь Додон провел перед представителями СМИ экстренный брифинг, посвященный проблеме срыва заседания ВСБ. Ранее члены совета из состава правительства сорвали его заседание, мотивируя тем, что в повестке оказался вопрос о скандале с Рогозиным.

Игорь Додон заявил, что такая мотивировка является надуманной, а истинной целью бойкота работы совета стало дальнейшее ухудшение отношений с Россией.

- Я ждал дискуссию, основанную на доводах и аргументах, а они дали задний ход. Можно по-разному толковать решение правительства и парламентского большинства. У них либо нет достаточных аргументов для поддержки собственной позиции, либо они просто предпочитают убегать от ответственности за совершенные действия, - заявил Додон.

Нынешний состав ВСБ делает этот орган неработоспособном, а представители прозападных сил используют его для попыток блокирования президентских инициатив, направленных на восстановление добрых стратегических экономических взаимоотношений с Россией, считает Додон.

- Мы прекрасно понимаем, что заокеанские кураторы обязывают их найти любой предлог для ухудшения отношений с Москвой. Задача состоит в том, чтобы рассорить Молдову и Россию любой ценой. Однако, хотелось бы напомнить господам из правительства и парламента, что ничто в этом мире не вечно, и их нынешние действия когда-нибудь аукнутся им же. Им тоже придется заплатить за то, что они творят сейчас, - сказал Додон

Президент напомнил, что в России находится главный рынок сбыта сельскохозяйственной продукции, а более миллиона граждан Молдовы работают там. От России зависит и решение приднестровского вопроса.

Додон пообещал в случае продолжения саботирования деятельности совета «очистить» его от членов, блокирующих его работу.

- Я рассмотрю возможность внесения изменений в состав ВСБ с тем, чтобы обеспечить эффективность данного органа, сделав его независимым от личных капризов тех или иных членов данной структуры. Еще раз требую от всех членов ВСБ ответственности и преданности государственным интересам, как бы их обсуждение не было неприятным некоторым из них, - резюмировал президент.

Ранее стало известно, что Молдова значительно увеличила экспорт в Россию, несмотря на препоны правительства.В первую очередь рост экспорта коснулся сельского хозяйства. Из 9,3 тысяч тонн овощей, которые Молдова экспортировала с января по июль 2017 года, 8,8 тысяч тонн пришлись на страны СНГ, из которых 8,18 тысяч тонн были отправлены в Россию