Пока не придет другой политический класс, другие партии, мы не добьемся успеха

«Здесь надо менять все. Пока не придет другой политический класс, другие партии, мы не добьемся успеха», — считает бывший премьер Валерий Муравски.

«Я вижу свое будущее только в рамках процесса европейской интеграции, приближения к Евросоюзу. Другого шанса у нас нет, особенно в контексте интересов и геополитических баталий, которые происходят сегодня. Только если мы приложим усилия через нашу политическую систему, через выборы, добьемся поддержки Европы, — завил он в интервью «Свободной Европе».

Валерий Муравски считает, что «только воспитывая новое поколение, мы сможем обеспечить изменение политического класса и создать условия для развития Молдовы».

«Я не думаю, что мы когда-нибудь дойдем до уровня Германии, но должны добиться хотя бы того, что удалось Балтийским странам», — сказал он.

Кристина Пендя