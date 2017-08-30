Министр иностранных дел Молдовы принял российского посла

Вице-премьер, министр иностранных дел и европейской интеграции Андрей Галбур принял посла РФ в Молдове Фарита Мухаметшина, передает МОЛДПРЕС со ссылкой на Службу по СМИ и связям с общественностью МИДЕИ.

В ходе встречи обсуждались текущая ситуация и перспективы двустороннего политического диалога.

В контексте вопроса о российском военном присутствии на территории Республики Молдова министр иностранных дел подтвердил намерение нашей страны содействовать включению в повестку дня 72-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН дополнительного вопроса под названием «Полный вывод иностранных вооруженных сил с территории Республики Молдова». Андрей Галбур подчеркнул, что эта инициатива не направлена ​​на вывод российских военных, входящих в трехсторонние миротворческие силы, действующие в Зоне безопасности Приднестровского региона.

В этой связи затрагивались некоторые аспекты, связанные с продвижением процесса переговоров по урегулированию приднестровского конфликта.