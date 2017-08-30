Оргеевский мэр и муниципальные советники объявили о выходе из КМВМ

В Конгрессе местных властей Молдовы - очередной скандал. Оргеевский мэр и муниципальные советники объявили о выходе из организации. Илан Шор написал в фейсбуке, что конгресс превращается в политическую партию, а взносы, которые платят местные власти,используются незаконно.

По словам Илана Шора, руководство конгресса занимается пустой демагогией и дешевым популизмом. А оргеевский муниципальный совет платит организации ежегодно 10 тысяч леев в качестве обязательного взноса.

Деньги эти, как считает Илан Шор, идут вовсе не на развитие конгресса, а на обеспечение безбедной жизни главы организации, который получает огромную зарплату, и его многочисленных родственников, которых он рассадил в руководящих структурах.

Исполнительный директор конгресса Виорел Фурдуй на эти обвинения пока не ответил.

Ранее недовольство работой организации высказали и другие местные избранники.

В репортаже на TVC 21 (тивиси 21) они заявили, что Виорел Фурдуй за первые пять месяцев этого года получил 200 тысяч леев. Его жена в конгрессе числится юридическим экспертом, и ее зарплата за прошлый год составила 330 тысяч.

Конгресс местных властей Молдовы был создан в 2010 году. Виорел Фурдуй был избран исполнительным директором организации годом позже.