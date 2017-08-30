Владимир Гараба: Закон, запрещающий использование пластиковых пакетов, нуждается в регламенте

Для применения Закона о запрещении использования в торговле пластиковых пакетов, органы власти должны как можно быстрее принять регламент об упаковках и отходов от упаковок. Об этом заявил информационному агентству IPN председатель кишиневской территориальной организации Экологического движения Владимир Гараба. Он сказал, что соответствующий регламент прошел публичные обсуждения еще два года назад, но по неизвестным причинам не дошел до Правительства для принятия.

По словам эколога, регламент должен предусматривать все необходимые запреты, которые предусмотрели бы, чтобы пластиковые пакеты больше не производились и не импортировались и, таким образом, постепенно исключить их из употребления. „Этим процессом можно управлять. Все пластиковые пакеты, которые мы приобретаем, например, на рынке, продаются в крупных специализированных магазинах.

Они привозят в Молдову пластиковый материал, а затем изготавливают их и предлагают для продажи торговцам. Если будут существовать определенные запреты при производстве и импорте, их можно будет постепенно изъять с потребления”, отметил Владимир Гараба. ,

По мнению эколога, Закон покажет свою эффективность, если только после 1 января 2019 года, когда он вступит в силу, будет существовать более строгий контроль со стороны органов власти. „Сразу после принятия Закона, необходимо было принимать регламент о менеджменте отходов.

К сожалению, у нас еще нет документа о менеджменте отходов, в том числе пластиковых. В этом документе необходимо предусматривать все детали, ограничения, предусматривающие импорт и торговлю пакетами из разрушающегося биологического материала, а не другого типа”, объяснил Владими Гараба.

Согласно принятому Парламентом в окончательном чтении 7 июля Закона, торговые предприятия не смогут более продавать и использовать пластиковые пакеты одноразового пользования. Для торговых предприятий большой площади Закон должен был вступить в силу сразу же, однако для того, чтобы на экономических агентов не оказывать слишком большое давление, срок был продлен до конца 2018 года.

Для магазинов со средней и малой площадью, Закон применяется с 1 января 2018 года, а для передвижных или временно стационарных — с 2020 года. Согласно Закону, торговля пластиковыми пакетами одноразового пользования будет наказываться штрафом от 100 до 150 условных единиц для физического лица и от 100 до 200 условных единиц для юридических лиц.