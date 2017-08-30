Анатол Цэрану: Из-за выборов 2018 года ДПМ и Игорь Додон имеют разные интересы

Парламентские выборы 2018 года заставляют Демократическую партию и президента Игоря Додона идти разными путями и иметь разные интересы. Такое заявление сделал политолог Анатол Цэрану в ходе передачи „Sfatul Țării” на телеканале 10TV, передаёт IPN.

Анатол Цэрану считает, что мы можем стать свидетелями настоящей войны между этими двумя политическими силами – ДПМ и президентом Игорем Додоном. „Сейчас основной вопрос заключается в том, насколько далеко зайдёт Владимир Плахотнюк в борьбе против Игоря Додона.

Политическая ситуация в Молдове в этом плане очень неопределённа, поскольку анти-плахотнюковская направленность правой оппозиции, как бы парадоксально это ни казалось, на этот раз выгодна Додону, потому что она сдерживает анти-додоновский пыл Плахотнюка”, - говорит Цэрану.

По мнению аналитика, демократические проевропейские силы Молдовы должны найти способ снизить влияние Игоря Додона до уровня, безопасного для европейского курса страны. „Демократическая партия обладает огромными медийными возможностями для того, чтобы за короткий срок превратить Додона в дискредитированную фигуру”, - утверждает Анатол Цэрану.

Кроме того, по его мнению, после выборов 2018 года власть в стране будет коалиционной, но не известно, кто с кем будет союзником: ДПМ с ПСРМ, ДПМ с правыми партиями, или последние создадут коалицию с ПСРМ, чтобы уничтожить Владимира Плахотнюка.