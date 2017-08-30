Красносельский: Перспектива развития приднестровской экономики - неплохая

Перспектива развития приднестровской экономики - неплохая, правительство принимает антикризисные программы, часть которых уже дают плоды. Об этом заявил во вторник на пресс-конференции президент непризнанной ПМР Вадим Красносельский.

Как передает "ИНФОТАГ", он отметил, что "все не так плохо, как говорят недоброжелатели, главное - чтобы не мешали извне".

Он уверен, что приднестровская промышленность встает на ноги, и привел пример Молдавского металлургического завода (ММЗ), который в 2016 г. "фактически остановился, с предприятия были вымыты оборотные средства, а тысячи людей оказались на грани увольнения".

"А потом вдруг оказалось, что путем грамотных действий определенных чиновников и, конечно, тех, кто знает производство, удалось за счёт внутренних ресурсов стабилизировать производство, вернуть на работу всех 2300 работников", - сказал Красносельский, отметив, что сегодня завод "платит за газ и отчисляет налоги в бюджет, поставляет валюту и возвращает себе статус градообразующего предприятия Рыбницы".

По его словам, аналогичная ситуация с Приднестровской железной дорогой.

"Нас уверяли, что предприятие нерентабельное, что надо продавать, а оказалось, надо было просто устранить фирмы-посредники. Сегодня предприятие рентабельное, за семь месяцев перевозки выросли на 21%", - сообщил он.

Красносельский также отметил положительную динамику на предприятиях легкой промышленности и в АПК.

Он подсчитал, что в целом "экономика республики получила более 1800 новых рабочих мест, что для семи месяцев - совсем неплохо".

Президент обратил внимание и на рост экспорта, в частности, в Россию - на 54% по сравнению с январем-июлем 2016 г.