Молдова будет добиваться включения в повестку дня 72-й сессии Генеральной ассамблеи ООН дополнительного вопроса о полном выводе российских войск

Молдова будет содействовать включению в повестку дня 72-й сессии Генеральной ассамблеи ООН дополнительного вопроса под названием "Полный вывод иностранных вооруженных сил с территории РМ". Об этом министр иностранных дел и европейской интеграции Андрей Галбур сказал послу России в Кишиневе Фариту Мухаметшину, с которым провел встречу во вторник.

Как уже сообщал "ИНФОТАГ, представитель РМ при ООН Виктор Морару направил в секретариат ООН письмо, в котором сказано, что РМ просит вынести на предстоящую 72-ю сессию Генеральной Ассамблеи вопрос о выводе из страны иностранных военных. Речь идет о выводе ограниченного воинского контингента, который охраняет склады с боеприпасами и вооружением в Приднестровье, оставшиеся здесь от бывшей 14-ой российской армии.

В распространенном МИД сообщении говорится, что в контексте вопроса о российском военном присутствии в РМ "министр Андрей Галбур подтвердил намерение властей республики содействовать включению в повестку дня 72-й сессии Генеральной ассамблеи ООН дополнительного вопроса о выводе российских военных".

Глава внешнеполитического ведомства РМ еще раз подтвердил, что "эта инициатива не направлена на вывод российских военных, входящих в трехсторонние миротворческие силы, действующие в Зоне безопасности Приднестровья".

Ранее МИД России вызывал посла РМ в Москве Андрея Негуцу. Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков обратил внимание дипломата на то, что "в Москве рассматривают этот шаг, игнорирующий подлинные первопричины и реалии присутствия ограниченного российского воинского контингента на Днестре, как еще одно звено в череде недружественных акций, предпринимаемых в последнее время в Кишиневе противниками позитивных изменений в российско-молдавских отношениях".