Роль Лянкэ в краже миллиарда никем не забыта, уверен Игорь Додон

Президент Молдовы Игорь Додон заявил, что зампредседателя парламента Юрие Лянкэ неизбежно окажется в тюрьме.

По его словам, Лянкэ содействовал передаче части территории РМ у села Паланка Украине и краже миллиарда из банковской системы.

- К сожалению, в последние годы в Молдове произошли некоторые потери. Нужно разобраться, что случилось с Паланкой после 2009 года... Лянкэ тогда был министром иностранных дел, а сейчас строит из себя очень умного. Мы помним, как ты отдал Паланку, - сказал Игорь Додон на одной из телепередач.

Глава государства также отметил, что роль Лянкэ в краже миллиарда никем не забыта.

- Лянкэ рано или поздно отправится в тюрьму за то, что он сделал на посту премьер-министра, когда был украден миллиард, и он это прекрасно понимает, - заявил Додон.

Республика Молдова официально передала Украине часть автотрассы Одесса-Рени, проходящей по ее территории возле села Паланка. 30 июня в Кишиневе был подписан акт по определению и установлению на местности сектора границы автострады Одесса-Рени.