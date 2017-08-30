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Роль Лянкэ в краже миллиарда никем не забыта, уверен Игорь Додон
30.08.2017

Президент Молдовы Игорь Додон заявил, что зампредседателя парламента Юрие Лянкэ неизбежно окажется в тюрьме. 

По его словам, Лянкэ содействовал передаче части территории РМ у села Паланка Украине и краже миллиарда из банковской системы. 

- К сожалению, в последние годы в Молдове произошли некоторые потери. Нужно разобраться, что случилось с Паланкой после 2009 года... Лянкэ тогда был министром иностранных дел, а сейчас строит из себя очень умного. Мы помним, как ты отдал Паланку, - сказал Игорь Додон на одной из телепередач. 

Глава государства также отметил, что роль Лянкэ в краже миллиарда никем не забыта. 

- Лянкэ рано или поздно отправится в тюрьму за то, что он сделал на посту премьер-министра, когда был украден миллиард, и он это прекрасно понимает, - заявил Додон. 

Республика Молдова официально передала Украине часть автотрассы Одесса-Рени, проходящей по ее территории возле села Паланка. 30 июня в Кишиневе был подписан акт по определению и установлению на местности сектора границы автострады Одесса-Рени. 


 
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