Андриан Канду: Президент хочет превратить ВСП в инструмент геополитической борьбы

Заседание Высшего совета безопасности, созванное президентом, не состоялось из-за отсутствия кворума. Председатель парламента, премьер и другие члены кабмина участвовать в нем отказались. Как отметил спикер, в повестку включили вопросы, которые ни совет, ни президент рассматривать не уполномочены.

По словам спикера, Высший совет безопасности нельзя превращать в инструмент геополитической борьбы. А тема объявления Дмитрия Рогозина персоной нон грата исчерпана.

"В повестку сегодняшнего заседания Совета безопасности включены вопросы, которые является прерогативой правительства, а не самого совета или президента Додона. В частности, мы считаем, что совет не должен рассматривать решение кабмина объявить вице-премьера Российской Федерации Дмитрия Рогозина персоной нон грата", - сказал председатель парламента Андриан Канду.

Игорь Додон при этом настаивает, что Рогозину нельзя было запрещать въезд в Молдову. Хоть и признает, что оскорбительные высказывания о республике недопустимы.

"Министерство иностранных дел должно было проинформировать Высший совет безопасности о причинах такого решения. Речь идет не личности. Не важно, Рогозин это или кто-то другой. Речь о вице-премьере важной для нас страны и спецпредставителе России по Приднестровью", - сказал президент Игорь Додон.

"Оно лишено логики, даже абсурдно. Председатель парламента и глава правительства входят в Высший совет безопасности по должности. Без обязательных членов изменить регламент совета нельзя", - сказал эксперт в области конституционного права Николай Осмокеску.

Решение спикера и премьера политологи приветствуют. По словам аналитиков, Москва хочет дестабилизировать ситуацию в Молдове, и Игорь Додон в этом ей помогает.

"То, как президент созвал заседание ВСБ показывает, что он превышает свои полномочия. Немыслимо, что именно глава государства прилагает усилия для нарушения социального баланса в стране. Очевидно, что он выслуживается перед русскими", - заявил политический аналитик Петру Богату.

Также Петру Богату отмечает, что парламент и Конституционный суд должны следить за деятельностью президента, чтоб не допустить нарушений основного закона.