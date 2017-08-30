Бывший замминистра МВД возможно уже сегодня узнает приговор по собственному уголовному делу

Бывший глава Департамента Пенитенциарных Учреждений и экс-вице-министр Внутренних Дел Республики Молдова Вячеслав Чебан, сегодня может узнать решение суда по собственному уголовному делу, связанному с коррупцией и извлечением выгоды из влияния.

После того как сам Чебан, так и его венчальный, сотрудник Таможенной Службы Республики Молдова признали свою вину, прокуроры занимающиеся этим делом потребовали в суде применения в отношении фигурантов данного дела вынесения решения не связанного с лишением свободы. В частности, прокуратура предложила взыскать с бывшего заместителя министра внутренних дел штраф в размере 3000 условных единиц, что ровняется 150 тысячам леев, а с его венчального, и по совместительству подельника, Станислава Карамана, штраф в размере 4500 условных единиц, (примерно 220 тыс леев), с конфискацией 12 000 евро, обнаруженных у него в ходе обысков.

Бывший глава Департамента пенитенциарных учреждений и бывший заместитель министра был задержан офицерами и прокурорами антикоррупционных ведомств в конце июня месяца нынешнего года. Офицеру МВД вменяется в вину получение посредством своего родственника денежной суммы, равной десяткам тысяч евро, предназначавшихся для положительного решения по одному из уголовных дел.

Напомним, что экс-заместитель министра внутренних дел Вячеслав Чебан и его венчальный, работавший в Таможенной Службе Молдовы Станислав Караман были задержаны в результате доноса, сделанного венчальным Станислава, Марианом Спэтару. Доносчик был задержан ранее, по делу о фальсификации банковских карточек, а когда его супруга позвонила «посаженному отцу» Караману, за помощью, он, как «истинный посаженный», сказал ей – «готовь 60 тыс. евро».

Последовал логичный вопрос, «Для чего нужны эти деньги?», «Для разрешения проблемы»,- ответил посаженный отец, Станислав Караман. Принимая во внимание тот факт, что у женщины попросту не было столь огромной суммы, было принято решение продать квартиру.

Когда задержанный узнал о величине запрошенной своим «дорогим» посаженным родителем суммы, венчальный написал донос, а сотрудники антикоррупционных органов установили в квартире, выставленной на продажу, скрытые видеокамеры. Техника зафиксировала многочисленные визиты потенциальных покупателей недвижимости, осуществляемые в сопровождении Карамана. Сделка, однако, не состоялась, ввиду того, что квартира была зарегистрирована на третье лицо.

Источники, курирующие следствие, заявили для нашего портала, что фактически, и Караман и Чебан блефовали с целью получения денег. В реальности, никто из них даже не пытался оказать влияние на лиц, осуществляющих уголовное преследование по афере с банковскими карточками. Ввиду этого, следственные органы не смогли установить, владели ли упомянутые лица рычагами воздействия на следователей, занимающихся упомянутым уголовным делом.

В своих обещаниях Караман утверждал, что проблема уголовного дела может быть решена посредством своего посажённого родителя, Вячеслава Чебана, представляя в качестве доказательств переписку с последним в Вайбере. По оконцовке договорились о передаче денег двумя траншами, равными 45 и 15 тыс. евро, до 24 июня 2017 года.

Необходимо отметить, что Вячеслав Чебан является тем самым сотрудником МВД, который анализировал и принимал решения по всем делам, в отношении политических оппонентов действовавшего в Молдове коммунистического режима.

Именно по его указаниям прослушивались телефонные разговоры Серафима Урекяна, Александру Тэнасе и других. По данным фактам было возбуждено уголовное дело, за номером .2010018072, открытое в отношении своего бывшего подчиненного, которым являлся никто иной, как его венчальный – Станислав Караман. Этот индивидуум фигурировал в десятых годах нынешнего столетия в качестве одного из главных лиц уголовного дела, открытого по фактам незаконной торговли золотом, которую крышевали полицейские. Эти обвинения послужили поводом для его исключения из рядов сотрудников экономической полиции.

На имя Чебана и Карамана было заведено уголовное дело, на основании статьи 326, пункт 3 Уголовного Кодекса Республики Молдова, предусматривающего до 7 лет тюремного заключения. Следствием занимается группа офицеров и сотрудников Антикоррупционной прокуратуры Республики Молдова.