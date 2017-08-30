Ансамбль «Жок» выступит в Израиле после 20-летнего перерыва

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Общество
В начале ноября Национальный академический ансамбль народного танца «Жок» отправится в первое значимое турне 2017 года, которое станет началом его возвращения на международную арену.
Артисты в восторге от идеи, что возвращение начнется в Израиле.
Созданный в августе 1945 года, Национальный академический ансамбль народного танца «Жок» в последний раз выступал в Израиле в начале 90-х годов.
Ансамбль выступал перед миллионами зрителей, провел более 10 000 концертов, 4000 из них – за рубежом. За время своего существования «Жок» гастролировал в 63-х странах мира – в Европе, России, Латинской Америке, Австралии, Северной Африке, Корее, Индии, на Филиппинах и в других странах, пользуясь беспрецедентным, заслуженным успехом у зрителей и критиков.
И, конечно же, «Жок» является обладателем многочисленных наград и премий.
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