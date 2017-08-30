Ансамбль «Жок» выступит в Израиле после 20-летнего перерыва

В начале ноября Национальный академический ансамбль народного танца «Жок» отправится в первое значимое турне 2017 года, которое станет началом его возвращения на международную арену.

Артисты в восторге от идеи, что возвращение начнется в Израиле.



Коллектив интенсивно работает над художественной программой, которая будет представлена в Молдове 3 ноября в Национальном дворце. Этот проект был запущен в сотрудничестве с посольством Республики Молдова в Израиле, и израильские власти были чрезвычайно рады организовать три больших концерта в Тель-Авиве, Хайфе и Ашкелоне в период 9-12 ноября.

Созданный в августе 1945 года, Национальный академический ансамбль народного танца «Жок» в последний раз выступал в Израиле в начале 90-х годов.



Танцевальная труппа в настоящее время состоит из молодых талантов, и они, как и музыканты оркестра, намерены подготовить большое шоу и снова поразить израильскую публику культурой и традициями страны.

Ансамбль выступал перед миллионами зрителей, провел более 10 000 концертов, 4000 из них – за рубежом. За время своего существования «Жок» гастролировал в 63-х странах мира – в Европе, России, Латинской Америке, Австралии, Северной Африке, Корее, Индии, на Филиппинах и в других странах, пользуясь беспрецедентным, заслуженным успехом у зрителей и критиков.

И, конечно же, «Жок» является обладателем многочисленных наград и премий.