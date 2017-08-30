Шор - Стурзе: "не трогайте мою супругу. Трогайте свою"

Грандиозные концерты с участием зарубежных артистов, организованные по случаю празднования Дня независимости в ряде городов страны, впечатлили бывшего премьера Иона Стурзу. Он подсчитал, сколько потратил Илан Шор на проведение праздника и намекнул, что на мероприятия в Оргееве была потрачена часть так называемого "украденного миллиарда". Оргеевский примар в долгу не остался.

По оценкам бизнесмена, среди тех, кто больше всего потратил на организацию концерта, числится и примар города Оргеев Илан Шор. Стурза предположил, что деньги, потраченные в Оргееве, это деньги от банковского мошенничества, пишет Noi.md.

«Самым "скупым" оказался градоначальник Оргеева Илан Шор. Авиа-шоу 10 000 евро, Carla’s Dreams – 10 000, Дани Райбург (вместе с мобильным телефоном), Истрати, группа Catharsis, сосиски, пиво, свет в церквах – еще 10 000, Жасмин, патриотическая работа, пиар на всех телеканалах – еще 5 000. Всего – 35 000 евро, поскольку не в леях же он украл миллиард…», – заявил Стурза.

Шор быстро отреагировал на выпад бывшего премьера, назвав Стурзу «персонажем без духа патриотического долга, который ничего кроме денег не любит».

«Ион! Я думал, что вы принц, но, в конце концов, вы обычный торгаш. Нехорошо считать деньги других. Нехорошо даже для вас… В позорный период для нашей страны, когда вы находились во главе правительства, пенсии не выплачивались месяцами. Если честно, я устал напоминать о галошах, которые бедные люди получали вместо пенсий», – прокомментировал Шор.

Политика, судя по его реакции, особо задело то, что Стурза упомянул его супругу: «Я уже просил: не трогайте мою супругу. Трогайте свою. Кажется, это называется супружеским долгом. Для персонажа, у которого отсутствует патриотический долг, вполне разумная сублимация!».