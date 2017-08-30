30 Августа 2017
В избранные Сделать стартовой Подписка Портал Объявления
Поиск
 
Лента новостей
Лучшие 20 статей
Архив
Мобильная версия
Экспорт новостей
 
 
Реклама
Обратная связь
 
...
Политика
Дорин Киртоакэ попросился на волю на три часа, но суд ему отказал
30.08.2017

Адвокаты Дорина Киртоакэ обратились в суд с просьбой разрешить их подзащитному выйти из-под домашнего ареста для встречи с делегатами Конгресса местных властей. 

Встреча должна была состояться сегодня в столичном бюро Совета Европы и продлится не более трех часов. Сам Дорин Киртоакэ на заседание не явился - и не слышал, как суд ему отказал, передает  canal3.md

"В исполнительном кодексе четко прописаны случаи, при которых находящемуся под домашним арестом можно покинуть дом, это можно только в выходящих из ряда вон ситуациях личного характера", сообщил прокурор, Дмитрий Робу.


 
Количество просмотров:
43
Отправить новость другу:
Email получателя:
Ваше имя:
 
Обсуждение новости
 
 
© 2000-2017 PRESS обозрение Пишите нам
При полном или частичном использовании материалов ссылка на "PRESS обозрение" обязательна.
Мнение редакции не всегда совпадает с мнением автора.