Дорин Киртоакэ попросился на волю на три часа, но суд ему отказал

Адвокаты Дорина Киртоакэ обратились в суд с просьбой разрешить их подзащитному выйти из-под домашнего ареста для встречи с делегатами Конгресса местных властей.

Встреча должна была состояться сегодня в столичном бюро Совета Европы и продлится не более трех часов. Сам Дорин Киртоакэ на заседание не явился - и не слышал, как суд ему отказал, передает canal3.md

"В исполнительном кодексе четко прописаны случаи, при которых находящемуся под домашним арестом можно покинуть дом, это можно только в выходящих из ряда вон ситуациях личного характера", сообщил прокурор, Дмитрий Робу.