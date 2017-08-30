Нэстасе и Санду сообщили о новом протесте в сентябре

Граждан, недовольных положением вещей в стране, призывают 17 сентября, в 12.00, на новую акцию протеста в сквере парламента. Призыв был сделан в среду, 30 августа, на пресс-конференции в IPN Советом Великого Национального Собрания — Гражданской платформой «Достоинство и правда». После протеста манифестанты намерены направиться к Общественному телеканалу Молдова 1, которого обвиняют в ограничении доступа оппозиции к дебатам.

В призыве, зачитанном членом Совета Великого Национального Собрания Анжелой Арамэ говорится, что власти заботятся только о своих собственных интересах, изменяют законодательство по своему усмотрению и бросают страну в беспрецедентную изоляцию. «Авторитета властей в глазах граждан и партнеров по развитию не существует, а бедность, демографический кризис, миграция населения и коррупция усиливаются», говорится в призыве.

Члены и сторонники Партии действия и солидарности будут участвовать в акции протеста, заявила в ходе пресс-конференции лидер ПДС Майя Санду. Она отметила, что нынешняя власть пытается с помощью различных методов лишить граждан основных прав. «Они пытаются подавить все голоса, которые критикуют их, пытаются устранить все силы, которые выступают против злоупотреблений. Мы должны выйти и защитить эти права. Теперь нам очень нужно ваше участие», — заявила Майя Санду.

Лидер Политической партии «Платформа достоинство и правда» Андрей Нэстасе призвал к единству и активному участию. По его словам, только сплоченное общество, с восприимчивыми людьми может справиться с драматической ситуацией, в которой оказалась Республика Молдова. «Надо выйти и протестовать против беззаконий, которых принесла нам эта преступная власть. Они захватили почти все в этой стране, ограбили валютные резервы государства и довели до крайней бедности население», — заявил Андрей Нэстасе.

«Мы, пожилые люди поддерживаем это протестное движение. Призываю всех пенсионеров принять активное участие в этой акции. Вам нечего бояться. Перед нами поставили большой забор, и только вместе мы сможем его снести и вернуть права, к которым стремимся», — заявил председатель Союза пенсионеров Виктор Лянкэ.

Сентябрьский протест объявлен после июньского, когда, по инициативе гражданского общества, несколько тысяч человек протестовали против изменения избирательной системы.