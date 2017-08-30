Тэнасе ответил Додону: Отбросом является тот, кто отрекается от своего народа

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Бывший глава Конституционного суда Александру Тэнасе ответил президенту Игорю Додону, который назвал «отбросами» тех, кто в Кишиневе выступает за объединение с Румынией.
Тэнасе, как передает Timpul, написал на своей странице в Facebook, что «отбросом является тот, кто отрекается от своего народа, культуры; тот, кто падает ниц к ногам врагов».
«Отбросом является тот, кто на слова одной свиньи, назвавшей граждан страны "цыганами", пролетает тысячи километров, чтобы лизать его башмаки, а не отвечает с достоинством. Отбросом является тот, кто награждает государственными наградами тех людей, которые убивали твоих братьев и сестер», — добавил он.
Лучше всего, по словам Тэнасе, об отбросах сказал Михай Еминеску:
Cine-au îndragit străinii.
Кто сдружится с чужаками,
(перевод moldovanova.md)
Ранее президент Игорь Додон назвал «отбросами» тех, кто в Кишиневе выступает за объединение с Румынией и потребовал призвать их к ответственности.
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