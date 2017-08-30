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Тэнасе ответил Додону: Отбросом является тот, кто отрекается от своего народа
30.08.2017

Бывший глава Конституционного суда Александру Тэнасе ответил президенту Игорю Додону, который назвал «отбросами» тех, кто в Кишиневе выступает за объединение с Румынией.

Тэнасе, как передает Timpul, написал на своей странице в Facebook, что «отбросом является тот, кто отрекается от своего народа, культуры; тот, кто падает ниц к ногам врагов».

«Отбросом является тот, кто на слова одной свиньи, назвавшей граждан страны "цыганами", пролетает тысячи километров, чтобы лизать его башмаки, а не отвечает с достоинством. Отбросом является тот, кто награждает государственными наградами тех людей, которые убивали твоих братьев и сестер», — добавил он.

Лучше всего, по словам Тэнасе, об отбросах сказал Михай Еминеску: 

Cine-au îndragit străinii.
Mânca-i-ar inima câinii, 
Mânca-i-ar casa pustia 
Si neamul nemernicia!

Кто сдружится с чужаками, 
Чтоб подох, гонимый псами, 
Чтоб его тот мерзкий род 
Проклинал бы весь народ!

(перевод moldovanova.md)

Ранее президент Игорь Додон назвал  «отбросами» тех, кто в Кишиневе выступает за объединение с Румынией и потребовал призвать их к ответственности. 


 
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