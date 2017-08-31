Андрей Нэстасе обнародовал великую цель ППДП

Председатель партии «Платформа Достоинство и Правда» Андрей Нэстасе раскрыл подробности в связи с мерами, которые будут предприняты партией в ближайшее время, а также заявил, что величайшей задачей партии является «трансформация Молдовы в страну, которую граждане больше не будут вынуждены покидать в поисках лучшей жизни».

Корреспонденту портала ТРИБУНА, на просьбу прокомментировать свои дальнейшие действия, лидер ППДП отметил, что после протестов, назначенных на 17 сентября, будет возвращена пропорциональная избирательная система.

«Наша повестка дня совпадает с повесткой дня сограждан дома и за рубежом, что заинтересованы в изменениях к лучшему, и которые видят в ППДП команду честных и профессиональных людей, а также крепнущую силу, способную сделать полезные для страны и граждан перемены. С политической точки зрения, мы предпримем все законные меры, чтобы вернуться к пропорциональной системе, улучшив ее вводом открытых списков, увеличением доли женщин, вводом обязательных квот для молодежи, диаспоры и представителей регионов, а также созданием равных условий для всех избирательных конкурентов и обеспечением доступа к СМИ во время избирательной кампании.

Протест от 17 сентября очень важен для нашей борьбы с несправедливостями, допущенными двумя партнерами – Плахотнюком и Додоном. Мы еще более эффективно будем раскрывать беззакония этого тандема, и продолжим встречаться с людьми в городах и селах страны, а также за рубежом, чтобы преодолеть информационную блокаду и информационное линчевание, которое Плахотнюк и Додон устроили ППДП», — уточнил он.

В то же время, лидер ППДП коснулся вопроса консолидации демократических сил.

«Мы продолжим сотрудничество с политическими демократическими и антиолигархическими силами, храня верность нашей цели: объединению честных людей во имя больших перемен. Эгоизм в целом, и эгоизм политический, в частности, являются нашей самой большой проблемой. Мы будем информировать людей о приоритетах и решениях ППДП.

Наши цели — искоренение нищеты, создание рабочих мест, обеспечение мира и безопасности, прекращение оттока граждан за рубеж, борьба с коррупцией и настоящее реформирование правосудия. Все это направлено на осуществление великой цели – трансформацию Молдовы в страну, которую граждане больше не будут вынуждены покидать в поисках лучшей жизни», — заявил Нэстасе.

Михаела Коноваль