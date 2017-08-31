Почему в Молдове 31 августа почти никто не празднует «Лимба ноастрэ»?

Уникальный в своем роде праздник используется исключительно как дополнительный выходной

Весь Фэйсбук нынче в фотографиях тех, кто в эти дни уехал до вечера воскресенья из Молдовы. Часть народу сделала это сразу после (или – до) Дня независимости. А вот вторая волна «отпускной эмиграции» случилась накануне праздника «Лимба ноастрэ» - в среду, 30 августа. География широка, как бывшая страна родная: Греция, Болгария, Румыния, Украина и Турция.

Впрочем, ничего удивительного здесь нет – так было все эти 20 с лишним лет: в последнюю неделю августа народ стремительным домкратом отчаливал за пределы страны, чтобы поймать последнее летнее солнышко. Вы вспомните, чему в этом году возмущались наши добропорядочные граждане, когда узнали, какое решение приняло правительство по поводу выходных в национальные праздники? Правильно, люди негодовали, что в праздничной неделе есть нелогичный разрыв – пятница, 1 сентября!

- Идиоты, почему не перенесли начало учебного года на понедельник, 4 сентября? Могли бы почти неделю отдыхать! – это тема самых популярных комментариев в Фэйсбуке неделю назад.

Впрочем, было бы не справедливо утверждать, что праздник «Лимба ноастрэ» игнорируется на уровне властей. Но, как показывает опыт прошлых лет, участвуют в торжественных мероприятиях второстепенные официальные лица, а вечерние концерты даже на главной площади Кишинева проходят при таком количестве зевак что даже цифру назвать стыдно.

На днях беседовали с товарищем, ярым унионистом, который дал феномену «31 августа» такое объяснение:

- Все как раз логично, неудобная дата, последний день лета – кто отдыхает, кто на шашлыках, кто детей в школу готовит…

Но мне кажется, что дело в другом. Уникальный в своем роде, но совершенно искусственный праздник «Лимба ноастрэ» так и не стал датой, ОБЪЕДИНЯЮЩЕЙ жителей Молдовы – как раз наоборот, это некий водораздел между нацменьшинствами и большинством. Вот, к примеру, День Победы – на какой бы день недели не выпадал, как бы не хотелось майские каникулы продолжать отмечать, а люди идут к мемориалам воинской славы – десятками, сотнями тысяч. И не силком, и не под роспись…

Роман ВЛАДИМИРОВ