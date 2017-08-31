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Политика
884 чиновника останутся без работы
31.08.2017

Думитру БАРБАЛАТ

Сегодня, по упрощенному варианту, были утверждены положения о девяти министерствах.

С самого начала премьер попросил министров не вдаваться в подробности новых регламентов. Потому все коротко представляли только количество штатов до и после.

Итак…

Министерство экономики и инфраструктуры будет иметь штат из 155 единиц. Ранее было 311.

Министерство финансов – 298 единиц, ранее 540.

МИДЕИ – 135, против 178 единиц.

Министерство юстиции – 90, против 141 единиц.

МВД – 93 против 158 единиц.

Министерство сельского хозяйства, регионального развития и окружающей среды – 121 единиц, против 219.

Министерство обороны – 61 единиц, против 99.

Министерство здравоохранения, труда, социального обеспечения и семьи – 105 единиц, против 207.

Министерство образования, культуры и исследований – 100 единиц, против 198.

Таким образом, из 16 министерств осталось 9. И из 2042 единиц – 1158, сократили 884 единицы. Премьер обещал предварительно сократить около 500 единиц.

Ранее в 16 министерствах было 38 заместителей министров и 10 госсекретарей.

Ныне в 9 министерствах – 9 генеральных госсекретарей и 33 госсекретарей. 


 
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