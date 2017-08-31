Программа праздника "Limba noastra" в Кишиневе

Целый ряд культурных мероприятий пройдет в Кишиневе 31 августа по случаю праздника Limba noastra (Наш язык), который начнется с возложения цветов на Алее классиков.

Как сообщили "ИНФОТАГ" в муниципальном управлении культуры, затем на центральной площади состоится театральное представление, посвященное румынскому языку, после чего на сцене выступят отечественные коллективы и солисты, среди которых Наталья Барбу, Марианна Буликану и группа Alternosfera.

"Также в этом году власти решили отметить художников, писателей, композиторов и активистов, которые представляют Молдову во всем мире. Их ждут премии от правительства", - сказала глава управления Лучия Кулев.

По ее словам, также состоится чествование победителей конкурса "Диктант для каждого" на знание румынского языка, которые получат премии до 2 тыс. леев.