31 Августа 2017
В избранные Сделать стартовой Подписка Портал Объявления
Поиск
 
Лента новостей
Лучшие 20 статей
Архив
Мобильная версия
Экспорт новостей
 
 
Реклама
Обратная связь
 
...
Общество
Программа праздника "Limba noastra" в Кишиневе
31.08.2017

Целый ряд культурных мероприятий пройдет в Кишиневе 31 августа по случаю праздника Limba noastra (Наш язык), который начнется с возложения цветов на Алее классиков.

Как сообщили "ИНФОТАГ" в муниципальном управлении культуры, затем на центральной площади состоится театральное представление, посвященное румынскому языку, после чего на сцене выступят отечественные коллективы и солисты, среди которых Наталья Барбу, Марианна Буликану и группа Alternosfera. 

"Также в этом году власти решили отметить художников, писателей, композиторов и активистов, которые представляют Молдову во всем мире. Их ждут премии от правительства", - сказала глава управления Лучия Кулев.

По ее словам, также состоится чествование победителей конкурса "Диктант для каждого" на знание румынского языка, которые получат премии до 2 тыс. леев.


 
Количество просмотров:
20
Отправить новость другу:
Email получателя:
Ваше имя:
 
Обсуждение новости
 
 
© 2000-2017 PRESS обозрение Пишите нам
При полном или частичном использовании материалов ссылка на "PRESS обозрение" обязательна.
Мнение редакции не всегда совпадает с мнением автора.