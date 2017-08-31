Необходимо назначить ответственных лиц или структур для приднестровского урегулирования, мнение

Пока не будет назначен ответственный чиновник или политик, который возьмет на себя ответственность и будет координировать решение приднестровского конфликта, существующий на Днестре вопрос не будет решен. Заявления в связи с этим были сделаны на передаче „Главный вопрос” телеканала НТВ Молдова, передает IPN.

„Нам нужен человек, которого бы приднестровский регион принял, человек, которого бы не воспринимали, как врага. Нам нужен человек, который занимался бы реинтеграцией, а не борьбой”, сказал эксперт по вопросам безопасности Валериу Осталеп.

По его мнению, нынешний вице-премьер по вопросам реинтеграции Георге Бэлан не пользуется авторитетом в занимаемой им должности. „Более серьезного вопроса у нас в стране, кроме приднестровского, нет”, сказал Валериу Осталеп.

Политолог Виталий Андриевский отметил в ходе той же телепередачи, что решением Парламента должен быть создан специальный комитет по реинтеграции Республики Молдова, он должен быть наделен ответственностью и полномочиями, который бы смог рассматривать и обсудить статус приднестровского региона, разработать настоящий план процесса реинтеграции.