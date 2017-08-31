Праздник языка: ретроспектива событий

Государственным языком Республики Молдова является румынский язык. В Законе 1989 года о государственном языке в советской Молдове был указан молдавский язык, будучи основным средством общения во всех сферах общества. Декларация о независимости Республики Молдова, принятая в 1991 году, установила в качестве официального языка румынский язык. Затем, в 1994 году, в Конституции страны был закреплен латинский алфавит для молдавского языка. В 2013 году Конституционный суд Республики Молдова постановил, что Декларация о независимости превалирует над Конституцией, поэтому название государственного языка совпадает с названием в Декларации независимости, то есть румынский язык.

Румынский (молдавский) язык был объявлен официальным языком Молдовы, тогда еще Молдавская ССР, в 1989 году, тогда же было принято решение об использовании латинского алфавита. Все это произошло после того, как в Кишиневе 27 августа 1989 года состоялось Великое Национальное Собрание, в котором приняло участие около 750 000 человек (около 1/6 населения республики).

После провозглашения независимости Молдовы в 1991 году, „румынский язык” был объявлен официальным языком, наряду с другими официальными румынскими символами: национальный гимн „Deșteaptă-te, române!”, трехцветный, сине-желто-красный флаг, национальный герб, а в 1994 году, в новой Конституции, было возвращено официальное название с советского периода - „молдавский язык”.

Правовой конфликт из-за использования двух различных названий легло в основу дела, представленного в Конституционном суде Молдовы, который 5 декабря 2013 года постановил, что Декларация независимости преобладает над Конституцией, и, независимо от названия, используемого в Конституции, название официального языка Республики Молдова является „румынский”.

День румынского языка начал отмечаться в 1990 году под названием „Limba noastră cea română” или „Ziua limbii române” (Наш румынский язык, или День румынского языка). В 1994 году аграрное правительство решило изменить название праздника на „Limba Noastră” (Наш язык), укрепленное положениями ст.13 Конституции Молдовы. Предмет Румынский язык и литература преподается в молдавских школах с 1991 года.

Президент Республики Молдова Игорь Додон, сразу после инаугурации, заменил румынский язык на молдавский на сайте Аппарата президента. Игорь Додон неоднократно заявлял о том, что „Мы, молдаване, у нас молдавский язык, у нас есть своя история – история Молдовы”, хотя по данным Академии наук Молдовы, государственным языком (официальным) Республики Молдова является румынский язык, а синтагма „молдавский язык, функционирующий на основе латинской графики” из ст. 13, ч. (1) Конституции может отождествляться семантически с румынским языком.